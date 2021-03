vor 33 Min.

Am Dillinger Krankenhaus endet eine Ära

Die letzten beiden Franziskanerinnen hören nach mehr als 30 Jahren auf. Sie haben entscheidend beim Aufbau der Krankenpflege mitgewirkt.

Viele Jahre prägten die Ordensschwestern das Leben der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen mit. Das Wohl und die Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen und deren Angehörige sowie der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen standen im Vordergrund. Unermüdlich war ihr Einsatz im Dienst am Nächsten.

Die Mitarbeiter der Kreisklinik St. Elisabeth Dillingen, haben die Ankündigung der Franziskanerinnen mit großem Bedauern, aber auch mit großem Verständnis für die Entscheidung zur Kenntnis genommen. Vor allem sind sie dankbar für die geleistete Arbeit der Schwestern, die in mehr als 30 Jahren die Krankenpflege an der Kreisklinik aufgebaut und auf einen professionellen Weg gebracht haben.

Auch auf der Geburtshilfe

„Die Franziskanerinnen haben die Kultur in unserem Krankenhaus geprägt und christliches Denken und Handeln gelebt“, sagte Landrat Leo Schrell. Neben den zahlreichen seelsorgerischen Diensten halfen sie etwa auf den Stationen, im geburtshilflichen Bereich, arbeiteten in der Ausbildung, bauten die Bibliothek auf und hatten immer eine helfende Hand für die Hauswirtschaft und Küche. „Die Ordensschwestern sorgten im Besonderen dafür, dass das Krankenhaus ein warmer und herzlicher Ort für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter ist und auch in der Zukunft bleibt. Der Dank für ihren unermüdlichen Einsatz im Konvent, im Krankenhaus, der Altenhilfe und weiteren Einrichtungen kann gar nicht groß genug gewürdigt werden“, betonte der Landrat. Ergänzend fügt Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreisklinik St. Elisabeth, stellvertretend für alle Mitarbeiter hinzu: „Wir werden sie als Persönlichkeiten und ihr wertvolles Wirken sehr vermissen.“

Kreisklinik ist die zweite Heimat

Der Entschluss, den Konvent St. Elisabeth zu verlassen, ist den Schwestern sehr schwergefallen. „Das schmerzt uns alle sehr. Die Menschen hier wussten uns zu schätzen. Wir haben hier Wurzeln geschlagen und die Kreisklinik ist für mich wie für meine Mitschwestern zu einer Heimat geworden. Es war eine gute und reiche Zeit“, betonte Konventoberin Schwester Anne Stercz.

Das Wirken der Franziskanerinnen im Landkreis Dillingen ist auch ein Spiegel der Geschichte der Stadt, der Zeit, der Fortschritte in der Medizin und der Krankenpflege. Einige Daten markieren diese Epoche. Diese begann am 1. September 1958, als die Dillinger Franziskanerinnen die Trägerschaft des Krankenhauses, das nun den Namen „Krankenhaus St. Elisabeth“ bekam, übernahmen.

Unter der Leitung der ersten Oberin Sr. Irmina Gerner widmeten sich damals 30 Dillinger Franziskanerinnen mit viel Einsatzfreude und Opferbereitschaft den neuen Aufgaben – ausgestattet mit rund 120 Betten und den Disziplinen Innere Medizin, Chirurgie / Geburtshilfe, Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten.

Wegen Corona kein großer Abschied

Die unzureichenden räumlichen und sanitären Einrichtungen des Hauses standen einer positiven Entwicklung im Wege. Durch eine stufenweise Sanierung und Erweiterung wurden in den folgenden Jahrzehnten die baulichen und strukturellen Gegebenheiten und Möglichkeiten des Hauses laut Pressemitteilung fortlaufend optimiert. Parallel zu den räumlichen Verbesserungen wurde die medizinisch-technische Ausstattung in gleicher Weise gefördert und somit das medizinische Leistungsportfolio angehoben. Die Planbettenzahl wurde erhöht und mit dem Auf- und Ausbau von weiteren Fachabteilungen begonnen. Ebenso wurde die staatlich anerkannte Fachschule für Krankenpflege erweitert und schrittweise ausgebaut. Highlight war die Inbetriebnahme der neuen Klinik im April 1990, die zum damaligen Zeitpunkt hinsichtlich Ausstattung und Struktur Maßstäbe setzte.

Aufgrund der Corona-Pandemie fand keine Verabschiedung im feierlichen Rahmen in Form eines Gottesdienstes mit anschließendem Empfang statt. Dennoch werden die Franziskanerinnen offiziell verabschiedet: Stellvertretend für die Schwestern wurde Konventoberin Schwester Anne Stercz in einem persönlichen Rahmen ein besonderes Präsent überreicht: „Erinnerungen in Bildern, Wünsche und Gedanken“ – zusammengestellt von Mitarbeitern der Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen und eine Kerze, die den neuen Weg symbolisieren soll. „Es wird uns sehr schwerfallen, sie gehen zu lassen“, sagt Greschner. „Wir wünschen ihnen, dass sie diese Veränderung mit viel Freude und aktiv gestalten können. Die Verbindung mag vor Ort zwar zu Ende gehen, aber es bleibt die Verbundenheit und die Botschaft, stets bei uns willkommen zu sein.“ (pm)

