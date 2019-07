vor 25 Min.

Am Freitag gleich vier Verkehrsunfälle mit Verletzten

Drei Radler waren am Freitag im Landkreis Dillingen in Unfälle verwickelt (Symbolfoto).

Der Freitag im Landkreis war unfallträchtig. Zwei Mal werden in Lauingen junge Radler von Autos erfasst. Und auch in Glött stürzt eine Fahrradfahrerin.

Gleich zu mehreren Unfällen, bei denen Menschen verletzt wurden, ist es am vergangenen Freitag gekommen. In Lauingen wollte kurz vor 10 Uhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto nach rechts in den Parkplatz des V-Marktes einbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen 17-jährigen Jugendlichen, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Dillingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der Jugendliche leichte Abschürfungen an den Knien. Der 17-Jährige wurde vorsorglich zur Behandlung ins Kreiskrankenhaus Dillingen gebracht. Laut Polizeibericht entstand zudem ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.

Junge war offensichtlich durchs Handy abgelenkt

Wenige Minuten darauf ist ein weiterer Unfall in Lauingen passiert, in den eine Autofahrerin und ein zwölfjähriger Radler verwickelt waren. Die 45-jährige Autofahrerin hatte nach Angaben der Polizei die Masurenstraße in östliche Richtung befahren und dabei den von rechts kommenden Radfahrer übersehen. Der Zwölfjährige war laut Polizeibericht durch die Benutzung seiner Handys zusätzlich abgelenkt. Beim Zusammenstoß erlitt der Junge Schürfwunden. Rettungskräfte versorgten den jungen Radler vor Ort, er musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Bereits um 11 Uhr krachte es dann in Glött. Ein 71-Jähriger war mit dem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Heudorf unterwegs. Der Mann wollte nach links in die Fuggerstraße einbiegen. Dabei übersah er zwei entgegenkommende Radfahrer. Der vordere der beiden Radler, ein 56-Jähriger, musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Deshalb fuhr seine 57-jährige Frau auf ihn auf und stürzte. Sie erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und mehrere Schürfwunden.

Fahrerinnen glücklicherweise nur leicht verletzt

Am Nachmittag gegen 15.45 Uhr passierte ein weiterer Unfall auf der Umgehung in Wertingen. Eine 25-Jährige war auf der Staatsstraße 2033 von Binswangen in Richtung Zusamstadt unterwegs gewesen. Als sie nach links in die Dillinger Straße einbiegen wollte, übersah sie nach Angaben der Polizei den entgegenkommenden Wagen einer 35-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde das Auto der 35-Jährigen gegen einen am Einmündungsbereich wartenden Pkw eines 18-Jährigen geschleudert. Die beiden Fahrerinnen erlitten, im Gegensatz zu unserem Bericht vom Freitag, glücklicherweise nur leichtere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Wertingen gebracht. Der junge Fahrer blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 30000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch: Zwei Autofahrerinnen bei Unfall in Wertingen schwer verletzt

Themen Folgen