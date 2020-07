vor 2 Min.

Am Sailer-Gymnasium sehen Schüler die Planeten schärfer

Der Lions-Club Dillingen fördert das Astronomie-Inventar am Sailer-Gymnasium in Dillingen. Und die Schüler und Lehrer wissen genau, was sie mit der neuen Ausstattung machen wollen.

Klare und kalte Nächte im freien Feld, ohne das störende Licht der Straßenlaternen – für einige Schüler ist das genau das Richtige, denn so kann man den Sternenhimmel besonders gut beobachten. Wieso schaut die Venus im Teleskop eher aus wie ein Halbmond? Wie weit sind die Sterne von uns entfernt?

Physik, Astronomie und Naturwissenschaften

Auf Fragen wie diese kommen die Schüler ganz von alleine. Die Astronomie ist für eine Schule ein wertvolles Mittel, um das Interesse für Physik und andere Naturwissenschaften zu wecken. Deshalb findet am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium regelmäßig ein Astroabend statt. Durch das Teleskop der Schule, das vom ehemaligen Physik-Fachbetreuer Arnulf Müller-Goldegg vor gut 20 Jahren gespendet wurde, können die Teilnehmer dabei Planeten, Kometen, Nebel, Sternhaufen und Galaxien mit dem eigenen Auge bestaunen.

Im Unterricht der 10. Klasse

Für dieses Erlebnis nehmen die Jugendlichen auch die kühlen nächtlichen Temperaturen gerne in Kauf und gehen mit den gesammelten Eindrücken in den Unterricht. Die Astronomie ist in der 10. Jahrgangsstufe Teil des regulären Physik-Lehrplans. Außerdem gibt es in der Oberstufe die Möglichkeit, Astrophysik als Alternative zum normalen Physikunterricht zu wählen. Die Beobachtungen am Sternenhimmel ergänzen dabei den Unterricht. Leider ist die Elektronik des Teleskops in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. Ganz nach seinem Motto „We serve“ sprang der Lions-Club Dillingen hier ein. Mit einer Spende von 2500 Euro konnte nun die Montierung ausgetauscht und durch eine moderne, die für fotografische Zwecke besser geeignet ist und sich per Tablet fernsteuern lässt, ersetzt werden.

Noch mehr Astronomie an der Schule lehren

Auch das Zubehör wurde mit einem Teil des Geldes erweitert, um beispielsweise Planeten noch schärfer und Nebel noch kontrastreicher beobachten zu können. Ein hochwertiges 25x80-Fernglas, das die Tochter des verstorbenen Biologie- und Chemielehrers Reimut Kayser der Schule geschenkt hat, komplettiert nun die Ausstattung. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft darf sich die Schulfamilie in Zukunft auf weitere Astro-Veranstaltungen am Sailer und eine noch stärkere Verankerung der Astronomie im Unterricht freuen. (pm)

