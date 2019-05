vor 60 Min.

Am Samstag bleibt die Kapuzinerstraße gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist die Durchfahrt in der Kapuzinerstraße am Samstag nicht möglich.

Von Berthold Veh

Die beiden Bauprojekte der Activ-Group und der VR-Bank Donau-Mindel in der Dillinger Innenstadt gehen mit großen Schritten voran. Bald soll in der Kapuzinerstraße der Bau der beiden großen Geschäftshäuser beginnen. Wegen des Abrisses der bestehenden Gebäude – unter anderem des ehemaligen Kindergartens – muss die Kapuzinerstraße am heutigen Samstagnachmittag für einige Stunden voll gesperrt werden, teilen die Unternehmen mit. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

