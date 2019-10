vor 18 Min.

Am Taxispark fließt der Verkehr wieder

In Dillingen wird wieder gebaut.

Ab Mittwoch fließt der Verkehr in Dillingen am Taxispark wieder – aber nur bis zur Kardinal-von-Waldburg-Straße.

Der erste Bauabschnitt der Fahrbahnerneuerung in der Ortsdurchfahrt Dillingen zwischen der Taxispark-Kreuzung und der Kardinal-von-Waldburg-Straße neigt sich dem Ende zu (Eine Straßenbaustelle ist beendet, eine andere kommt ).

Bis einschließlich Montag werden noch Restarbeiten durchgeführt und die neue Fahrbahnmarkierung in der Prälat-Hummel-Straße aufgebracht, sodass am Mittwoch der erste Bauabschnitt für den Verkehr wieder freigegeben werden kann. Unmittelbar daran schließt sich bis voraussichtlich Ende Oktober der zweite Bauabschnitt von der Kardinal-von-Waldburg-Straße bis zur Bleichstraße an.

So wird der Verkehr an der Dillinger Baustelle umgeleitet

Der Durchgangsverkehr wird, wie im ersten Bauabschnitt, ab der Taxispark-Kreuzung über die Kreisstraße DLG 42 (Große Allee, Donauwörther Straße), Klemens-Mengele-Straße, Am Reitweg, Kasernplatz, Donaustraße (St 2032) geführt. Das Staatliche Bauamt Krumbach weist darauf hin, dass die Kardinal-von-Waldburg-Straße und die Oberdillinger Straße im zweiten Bauabschnitt ausschließlich aus Richtung Norden, von der Taxispark-Kreuzung kommend, beziehungsweise über die Ziegelstraße angefahren werden können. Die Zufahrt zur Bleichstraße beziehungsweise zum Parkplatz Colleg/Altstadt nördlich des Donaustadions wird bis auf wenige kurzzeitige Sperrungen von Süden kommend möglich sein.

Das Bauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer und alle betroffenen Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und bittet um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten insbesondere auf der Umleitungsstrecke. (pm)

