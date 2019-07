vor 48 Min.

Am Wochenende feiert Dillingen - fast wie vor 50 Jahren

Vor 50 Jahren fand das Dillinger Lampionfest zum ersten Mal statt. Wir haben in unserem Archiv gekramt und einiges über den Start im Taxispark gefunden.

Am ersten Juliwochenende ist auch in diesem Jahr wieder einiges in der Großen Kreisstadt geboten. Am Wochenende finden im Rahmen von „Dillingen feiert“ am Samstag das Lampionfest und am Sonntag das Familien- und Kinderfest statt. Beide Veranstaltungen sind im Taxispark.

Unsere Leserin Bruni Christa wies uns darauf hin, dass es bereits 1969 ein Sommernachtsfest im Dillinger Taxispark gab. „Das Lampionfest feiert also dieses Jahr seinen 50. Geburtstag“, schrieb sie uns per Mail. Ein Blick in unser Archiv bewies: Auch damals strömten die Menschen in den Park. Zwischen 2500 und 3000 sollen es damals gewesen sein. Die Pfadfinder entzündeten bunte Lichter, und junge Mädchen, zum Teil von der Katholischen Jugend, kassierten an den Eingängen eine Mark Mindesteintritt, „der angesichts des guten Zwecks der Veranstaltung von manchem vermehrfacht wurde“.

Anfangs war es eine Dillinger Wohltätigkeitsveranstaltung

Die Einnahmen, insgesamt rund 3300 Mark, kamen dem Dillinger Kindertagesheim St. Josef zugute. Initiator der Wohltätigkeitsveranstaltung war die Dillinger Wirtschaftsvereinigung gewesen. Diese wurde damals angeführt von Benedikt Christa. Stadtrat Karl Christa hatte die Idee für das Fest gehabt.

Bis spät in die Nacht hinein wurde bei traumhaftem Wetter getanzt. Bild: Schulz

Bruni Christa und ihre Bekannten hatten die Tische mit Wiesenblumen geschmückt. Stände so wie heute gab es damals nicht.

Der Taxispark kam zum ersten Mal richtig zur Geltung

In dem Bericht von damals wurde auch daran erinnert, dass die Gestaltung des Taxisparks nach den Plänen von Stadtbaumeister Alfred Greck nicht unumstritten war. Doch bei dem Fest sei der Park im Lichterschein einmal ganz anders zur Geltung gekommen. „Auch die ursprünglichen Gegner der Parkpläne Grecks haben sein 1960 verwirklichtes Werk längst als eine repräsentative und volksnahe Zierde der ganzen Stadt akzeptiert.“

Na, erkennen Sie jemanden auf dem Bild? Von rechts die Vorsitzende des Krippenvereins, Rosemarie Schmid, Ehefrau des Oberbürgermeisters Georg Schmid, der neben ihr sitzt. Dann Bürgermeister Walter Schneider und (hinten) der Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Dillingen, Benedikt Christa. Die Wirtschaftsvereinigung hatte das Lampionfest initiiert. Bild: Schulz

Unter den vielen Besuchern, für die die bereitgestellten Tische und Bänke gar nicht ausreichten, waren der Schirmherr, Oberbürgermeister Georg Schmid, seine Frau Rosemarie, Vorsitzende des Krippenvereins, Bürgermeister Walter Schneider und Stadtpfarrer Georg Höß. Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Spielmannszug Dillingen unter der Leitung von Tambourmajor Günter Schäfer und die Musikkapelle Oggenhausen mit Luitpold Lanzinger.

Die Dillinger Stadtpolizei hatte nur einen Einsatz

Der Bericht von 1969 endet mit einer kleinen Bilanz: „Zu den positiven Eindrücken dieser ‚Romantischen Nacht‘ gehört, dass die Anlagen von den disziplinierten Besuchern sehr geschont wurden. Auch musste die Stadtpolizei, ungeachtet des regen Bierkonsums, nicht einschreiten. Sie hatte lediglich zum Schluss der Veranstaltung, gegen 1.30 Uhr, einen Abkühlung suchenden ‚Badegast‘ aus den beiden Becken der Wasserspiele herauszuholen.“

In diesem Jahr beginnt das Lampionfest im Taxispark am Samstag, 6. Juli, um 18 Uhr mit dem Bieranstich. Dann können es sich die Besucher auf den Bierbänken unter den Bäumen im Taxispark gemütlich machen. Zu kühlen Getränken genießen sie die ein oder andere Köstlichkeit. Vor 50 Jahren hatte Bruni Christa „leidenschaftlich“, wie sie sagt, Rostbratwürstchen verkauft. Dazu spielen die Musikkapellen, bevor um 19.30 Uhr die Josy Miller Band auftritt. Der Lampionumzug, der der Veranstaltung ihren Namen gibt, beginnt gegen 21.30 Uhr, wenn die Sonne untergeht.

Lampions, Laternen und bunte Lichterketten gehören zum Lampionfest dazu. Und ein großes Feuerwerk. Bild: Karl Aumiler

Einen Höhepunkt gibt es noch um 22.30 Uhr: Dann wird das Feuerwerk gezündet.

Inzwischen wird am Sonntag weitgefeiert

Am Tag darauf geht die Feier im Taxispark mit dem Familien- und Kinderfest weiter. Das startet mit einem Freilicht-Gottesdienst um 10 Uhr im Taxispark. Ab 13 Uhr findet der Spielenachmittag statt. Die Kinder erwarten zahlreiche Attraktionen, Mitmachstationen und Spiele. Vergangenes Jahr waren zum Beispiel eine Hüpfburg, Trampoline und Schiffschaukeln aufgebaut – außerdem konnten die Kinder im Wasser der Kneippanlage Gold waschen.

Auch die Kinder feiern inzwischen ausgelassen mit. Bild: Karl Aumiller

Auch das Kinderfest wird von Musikvereinen musikalisch umrahmt – und für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Das Festwochenende wird vom Verein Image Plus und dem Kulturring in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsvereinigung und der Stadt Dillingen organisiert. (jako, corh)

Anstoßen gehört auch nach 50 Jahren noch dazu. In der Bildmitte Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, daneben Sylvia Stapfer, die Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, ein Vertreter der Härtsfelder-Brauerei und Werner Bosch, Geschäftsführer des Kulturrings. Links Mitglieder der Donautaler Fristingen-Kicklingen, der Stadtkapelle Dillingen und des Spielmannszuges Dillingen. Bild: Karl Aumiller

