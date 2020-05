vor 50 Min.

Anamnese vor laufender Kamera

Im Weisinger Ärztehaus gibt es Videosprechstunden. Wieso das Angebot nur bei einer bestimmten Patientengruppe auf größeres Interesse stößt

Von Vanessa Polednia

Der Zettel ist an die Scheibe geklebt: „Neu: Video-Sprechstunde. Termin unter 09075/2699990.“ Gleich darüber erinnert ein weiteres Plakat daran, einen Mundschutz anzulegen. Der Corona-Alltag hat auch das Ärztehaus in Weisingen fest im Griff. Oder hat das Team um Arzt Michael Stegherr vielmehr das Virus im Griff? Das Ärztehaus bietet eine Infektionssprechstunde im Untergeschoss an, die Sprechstunde via Videotelefonie kann zusätzlich vor Ansteckungen schützen. Allgemeinmediziner Michael Stegherr leitet mit seinem Vater, Michael Stegherr Senior, die Praxis, in der zwei weitere, angestellte Ärzte praktizieren. Von ihrem Konzept zur Minimierung der Infektionen ist der junge Arzt überzeugt: „Über das Fenster im Erdgeschoss wird die Anmeldung abgewickelt. Für Menschen mit Infektionsgefahr steht in den neuen Räumlichkeiten an der Hauptstraße der Aschberggemeinde genügend Platz zur Verfügung.

Große Nachfrage für die Videosprechstunde herrscht laut Stegherr jedoch nicht. Es seien maximal fünf Personen am Tag, und damit 10 Prozent der Patienten, die die vier Ärzte in Weisingen beraten. Vor allem junge Menschen würden das Angebot nutzen. Stegherr erklärt sich diesen Umstand über die Internetaffinität der jüngeren Generation: „Es gibt ältere Menschen, die weder Smartphone noch Computer haben. Die Videosprechstunde ist für sie nicht wirklich eine Option.“

Für die Videosprechstunde vereinbart man einen Termin und bekommt daraufhin einen Link zugeschickt. Mit einem Klick befindet sich der Patient in der Sprechstunde und kann dem Arzt sein gesundheitliches Problem schildern. Während viele diese etwas andere Sprechstunde positiv bewerten, gebe es auch weniger begeisterte Rückmeldungen, spricht Stegherr aus seiner Erfahrung. „Einem Patienten war es zu umständlich. Er greift das nächste Mal lieber zum Telefon“, sagt Stegherr schmunzelnd. Denn die Sprechstunde ist auch durch einen Telefonanruf möglich.

Vor allem für gut sichtbare Erkrankungen und Beschwerden sei die Videotelefonie gut geeignet. „Oder wenn Patienten einen Befund besprechen wollen“, sagt der Mediziner. So ist laut Stegherr die Anamnese vor der Videokamera für die sichtende Medizin, wie die Dermatologie, besonders gut geeignet. Er selbst hat per Videotelefonie Krankmeldungen und Rezepte, unter anderem für Cremes und Schmerztabletten, ausgestellt. Für Belange der Inneren Medizin, beispielsweise Schmerzen in der Brust oder bei einer Blutuntersuchung, ist der persönliche Kontakt unabdingbar. Wie lange es die virtuelle Sprechstunde geben wird, ist unklar. „Wir beobachten mal, ob es sich etabliert“, so Stegherr, der die Termine als Erleichterung empfindet, wenn zum Beispiel Hausbesuche dadurch entfallen. Für schwerwiegendere Erkrankungen könne die Videosprechstunde aber keinen Ersatz bieten. Das möchte der Hausarzt klarstellen. Foto: Schmid

