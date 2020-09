vor 38 Min.

Anbau: Jetzt geht’s endlich los in der Gundelfinger Kita St. Martin

Plus Seit Dienstag laufen die Arbeiten in der Kita St. Martin in Gundelfingen. Es sollen ein Anbau sowie neue Räume entstehen. Die Einrichtung braucht den Platz dringend.

Von Andreas Schopf

Die Kinder sind schon Feuer und Flamme. Die Baustelle vor dem Fenster ist das Highlight. „Am Maltisch werden nur noch Bagger gemalt“, sagt Stefanie Hanl, Leiterin der Kindertagesstätte St. Martin in Gundelfingen. Dort laufen seit Dienstag die Arbeiten für den Anbau beziehungsweise Umbau.

Gundelfingen: Arbeiten an der Kita St. Martin laufen

Am Mittwoch treffen sich die Projektbeteiligten vor Ort, um den Start der Maßnahme als symbolischen „Spatenstich“ zu zelebrieren. Die Erleichterung, dass das Millionenprojekt nun startet, ist bei vielen Beteiligten herauszuhören. Die Kindergärten in Gundelfingen, im speziellen auch St. Martin, fehlt derzeit der Platz (lesen Sie hier mehr dazu). Im Februar 2019 eröffnete die Einrichtung eine neue Krippengruppe. Diese ist, mangels alternativen Räumen, nach wie vor in einem Provisorium untergebracht – in einem mit einer Holzwand abgetrennten Bereich im Turnraum. Der geplante Anbau soll Platz für diese Gruppe schaffen und somit die Raumnot beheben. Wie Johann Weißbecker und Lisa Gerblinger vom verantwortlichen Architekturbüro DBW in Haunsheim mitteilen, wird ein einstöckiger Anbau entstehen, der etwa 180 Quadratmeter Nutzfläche bieten soll. Die Vorarbeiten dafür laufen bereits seit Mitte Juli. Spielgeräte und ein Sandkasten wurden entfernt und woanders wieder aufgebaut. Auch der Hügel, der bei den Kindern besonders beliebt war, musste weichen. Er wird jedoch an anderer Stelle wieder aufgeschüttet.

Parallel zum Anbau stehen weitere Bauarbeiten in St. Martin an. Etwa 60 Quadratmeter, die die Kita bislang als Lagerflächen genutzt hat, werden umgebaut. Dort entstehen ein Speise- und ein Schlafraum sowie eine Küche. Der Bereich wird außerdem über einen Flur erschlossen, so Architekt Johann Weißbecker. Dieser zweite Bauabschnitt soll in den kommenden Wochen, etwas versetzt zum Anbau, starten. Beides zusammen soll planmäßig 1,5 Millionen Euro kosten, teilt Weißbecker mit. Diese Kosten teilen sich die Stadt Gundelfingen sowie die Diözese auf, außerdem gibt es einen Zuschuss durch die Regierung von Schwaben.

Brandschutz hat Projekt verzögert

Eigentlich hätten die Arbeiten bereits seit dem Frühjahr laufen sollen. Doch es gab Verzögerungen. Wie Projektsteuerer Dino Kosmidis vom St. Ulrichswerk in Augsburg mitteilt, lag dies am Brandschutz. Im Rahmen des Vorhabens sei deutlich geworden, dass auch am bestehenden Kita-Gebäude Nachbesserungen im Bereich Brandschutz notwendig sind. Dies habe den Baubeginn verzögert und das Projekt um rund 100.000 Euro teurer gemacht, so Kosmidis.

Umso mehr freuen sich die Beteiligten, dass die Bauarbeiten nun laufen. „Der Leidensdruck ist immer größer geworden“, sagt Stadtpfarrer Johannes Schaufler in Bezug auf die Raumnot der Kitas. „Wir brauchen vor Ort Platz für unsere Kinder.“ Jetzt, „endlich“, würde es vorangehen, so Schaufler, der im Anschluss Bagger und Baubeteiligte segnet. Auch der Zweite Bürgermeister Roman Schnalzger freut sich, dass nach langer Planungsphase nun die Bauarbeiten laufen. Man sei stolz darauf, dass man das Projekt an dieser Stelle verwirklichen könne. Den hohen Invest leiste man gerne. Der zusätzliche Platz in der Kita sei ein wichtiger Beitrag für die Stadt sowie für berufstätige und alleinerziehende Eltern. „Das ist eine Investition in Kinder und unsere Zukunft“, sagt Schnalzger in Vertretung für die Erste Bürgermeisterin Miriam Gruß.

Arbeiten sollen im Sommer 2021 fertig sein

Kitaleiterin Stefanie Hanl spricht von einem „sehr besonderen Tag“. Die Planungen, um den Platz für die zusätzliche Gruppe zu schaffen, würden seit langer Zeit laufen. Nun hoffe man, dass die Räumlichkeiten schnell fertig werden, betont Hanl, die allen Beteiligten ihren Dank ausspricht. „Wir freuen uns wahnsinnig“, so die Einrichtungsleiterin. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sowohl der Anbau als auch die umgebauten Räumlichkeiten im kommenden Sommer fertig sind – und somit rechtzeitig zum neuen Kindergartenjahr.

Nicht nur in der Kita St. Martin, sondern auch im nahe gelegenen Rosenschloss entstehen zusätzliche Plätze zur Kinderbetreuung. Wie berichtet, wird aus der Reithalle des Schlosses ein Kinderhaus. Der Träger ist der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Dillingen-Donau-Ries mit Sitz in Wertingen. In dessen Ankündigung gab es jedoch eine Ungenauigkeit, teilt Bürgermeisterin Miriam Gruß auf Anfrage mit. Nach ihren Angaben starten je eine Krippen- und Kindergartengruppe zum 1. Oktober. Ob jeweils eine weitere Gruppe eröffnen kann, sei abhängig von der Bedarfslage. Bautechnisch könnten diese frühestens zum 1. Januar starten, so Gruß. Ihr sei es wichtig, dass die Plätze vornehmlich mit Kindern aus Gundelfingen besetzt werden. Die Stadt stehe hierzu in engem Dialog mit dem Träger, so die Rathauschefin.

