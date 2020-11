vor 11 Min.

Angeblicher Kripobeamte will Frau aus Dillingen warnen

Mitten in der Nacht riss ein Unbekannter einer Seniorin in Dillingen aus dem Schlaf. Mit angeblich brisanten Nachrichten.

Am Montagmorgen um 0.20 Uhr schellte bei der Frau in Dillingen das Telefon. Der Anrufer gab sich laut Polizei als Kripo-Beamter der KPI Dillingen aus und erklärte, dass in der Wittislinger Straße Osteuropäer eingebrochen hätten. Er fragte die Dame, ob diese alles versperrt habe. Nachdem die Seniorin auflegte, rief der Betrüger jedoch wieder an, bis die Seniorin ein Familienmitglied dazu holte. Erst dann wurde das Gespräch abgebrochen.

Tipps der Dillinger Polizei gegen Trickbetrüger

Die Seniorin reagierte richtig, indem sie sich nicht verunsichern ließ und sich zur Verstärkung ein Familienmitglied hinzuholte. Trickbetrüger versuchen immer wieder durch Vorspielen von falschen Berufen wie Polizeibeamter, Staatsanwaltschaft oder Inkasso-Unternehmen ihre Opfer einzuschüchtern und schließlich Geldforderungen zu stellen oder nach Vermögenswerten zu fragen. Grundsätzlich sollte derartige Forderungen sofort abgelehnt und das Gespräch beendet werden.

Durch Behörden und seriöse Unternehmen werden niemals derartige Forderungen per Telefon gestellt. Auch überprüft die Polizei nicht Vermögensbestände oder lagert diese ein. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.mit-sicherheit-anders.de. (pol)

