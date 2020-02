20.02.2020

Angefahren und geflüchtet

Mehrere Vorfälle im Landkreis

Mit mehreren Fällen von Unfallflucht hat es derzeit die Polizeiinspektion Dillingen zu tun. In der Bissinger Schlossstraße wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 13. Februar, und Montagmittag ein schwarzer Audi A 5 im Bereich der hinteren linken Tür eingedellt. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden bei etwa 2000 Euro. Am Lustgarten in Dillingen wurde in der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ein weißer Mercedes, CLA 200, über die gesamte rechte Seite beschädigt. Vermutlich hat ein Unbekannter die Beschädigungen beim Ausparken verursacht. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr musste der Fahrer eines VW-Transporters auf der Staatsstraße 2025 bei Lauingen kurz vor dem Kreisverkehr in Richtung Weisingen einem bislang unbekannten Fahrzeug ausweichen, das laut Polizeibericht über die Mittelspur fuhr. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und streifte dabei eine Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der entgegenkommende Fahrer suchte in Richtung Lauingen das Weite. In der Dillinger Vorstadtstraße wurde in der Nacht zum Dienstag ein geparkter grauer VW Polo im Bereich des vorderen linken Radkastens und des Außenspiegels angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (pol)

bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

Themen folgen