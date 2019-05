vor 33 Min.

Angela Rieder: „Es gehören mehr Frauen in die Politik“

Angela Rieder saß 24 Jahre lang im Dillinger Kreistag, lange als einzige Frau. Das war nicht immer leicht.

Von Cordula Homann

Eigentlich war ihr alles viel zu viel, damals, Anfang der 1970er Jahre. Angela Rieder hatte vier Kinder, die Landwirtschaft, eine Schwiegermutter und den Onkel zu versorgen, während ihr Mann arbeiten ging. Und Kreisbäuerin war sie auch. „Ich wurde gedrängelt, für den Kreistag zu kandidieren. Aber es war mir zuviel Stress“, erzählt Angela Rieder. Dennoch wurde sie aufgestellt. Der damalige Landrat Anton Dietrich habe einfach nicht nachgegeben. Die junge Landwirtin ging nicht mal zu jeder Wahlveranstaltung. Man kannte sie ja. Und prompt, 1978 wurde sie in den Kreistag gewählt. Damals war sie die einzige Frau dort. Rosa Graupner aus Lauingen war da gerade nach zwei Wahlperioden ausgeschieden. Und Anni Wiesner, ebenfalls aus Lauingen, die erste Frau im Kreistag, saß in dem Gremium von 1956 bis 1972.

Also schlug sich Angela Rieder erst mal alleine durch. Nur ein einziges Mal sei sie belächelt worden. „Einmal hatte ich etwas Rotes an: einen roten Rock, eine weiße Bluse, ein rotes Laible. Das hatte mir meine Schwester genäht. So bin ich zur Kreistagssitzung. Da sagte der Herr Grünbeck: ‚Die Frau Rieder hat ein rotes Gewand an, das gehört sich nicht, das muss runter.’ Und alle lachten.“ Doch die junge Frau wehrte sich schlagfertig: „Ich ziehe an, was ich will, da muss ich nicht in Höchstädt nachfragen.“ Anfangs war die Landwirtin parteilos, später trat sie der CSU bei.

"Was nicht passte, das habe ich dem Landrat gesagt und er fand das gut"

Mit dem Landrat hätte es durchaus auch Streit gegeben, aber man habe sich immer wieder vertragen. „Was mir aufgefallen ist, was nicht passte, das habe ich dem Landrat gesagt und er fand das gut – außer, ich babbelte zuviel, dann warnte er mich“, erzählt die 80-Jährige am Telefon und lacht. Es gehören mehr Frauen in die Politik, findet sie. Frauen hätten andere Ansichten als Männer, nicht nur bei Themen wie Gesundheit, Kindern, Schule, oder Frauenpolitik, sondern generell. Es sei auch schön, wenn Frauen Bürgermeisterinnen sind. „Auch da könnte es mehr Frauen geben. Ich würde dafür Reklame machen.“ Viele hätten unnötig Angst, dass sie das nicht schaffen. Dabei müsste man nur eines wissen: Man darf nicht lügen, betont Angela Rieder. Man dürfe nicht einfach Ja sagen, weil der Bürger das will, sondern müsste den auch aufklären, wenn sein Wunsch nicht erfüllt werden kann. „Aber wenn es nur irgendeinen Weg gab, etwas durchzusetzen, habe ich gebohrt, bis es ging. Ich hatte halt immer den Drang, es jedem recht zu machen.“

Die Frauen im Kreistag wurden immer mehr

Alle Kollegen im Kreistag seien sehr ehrlich und hilfsbereit gewesen. „Ich hatte doch zuvor nichts mit Politik zu tun. Und dann muss ich auf Feste, war Schirmherrin beim Krieger- und Soldatenverein. Aber ich konnte jeden fragen. Die waren schon in Ordnung.“ Daneben organisierte sie mehrere Busfahrten für die anderen Bäuerinnen, bestellte den Hof und kümmerte sich um die Kinder. Um 4 Uhr morgens begann ihre Arbeit im Stall, um 23 Uhr abends fing die vierfache Mutter oft noch zu Bügeln an. Es sei eine andere Zeit gewesen. „Wir haben schaffen müssen wie die Hunde. Heute frage ich mich, wie das alles gegangen ist.“ Doch viele im Dorf hätten geholfen, etwa beim Kartoffellegen. Und mit ihrem Mann sei sie am Wochenende gern in eine Wirtschaft gegangen. Aber Urlaub war nicht drin.

Ab der Wahlperiode 1984 saß die Landwirtin zusammen mit der Dillingerin Marlene Wetzel-Hackspacher und Berta Veh aus Höchstädt im Kreistag. Seitdem wurden es immer mehr Frauen im Kreistag. Zwischen zehn und zwölf sind es seit 1990, inzwischen sind es 13.

45 Jahre lang hat Rieder Politik gemacht. Teilweise fehlt ihr das, teilweise ist sie froh über die Zeit mit der Familie. Sie freut sich, dass sie trotz zahlreicher Operationen immer noch gesund ist. „Mir hat der Herrgott viel geholfen. Es kann nicht anders sein.“

