Angetrunken in Gundelfingen einen Unfall verursacht und geflohen

Ein Mann hat mit seinem Wagen in Gundelfingen ein geparktes Auto beschädigt und ist geflüchtet. Weit kam er nicht.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend um 17.30 Uhr: In der Bächinger Straße in Gundelfingen stand ein Auto. Ein Mann fuhr mit seinem Wagen daran vorbei und beschädigte dabei den linken Seitenspiegel des geparkten Pkw. Doch der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich darum zu kümmern.

Die Dillinger Polizei fand den Unfallfahrer schnell

Doch ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und informierte die Dillinger Polizei. Über das Kennzeichen konnte der Autofahrer schnell ausfindig gemacht werden. An seinem Wagen entdeckten die Beamten frische Unfallspuren. Weil der Mann eine Alkoholfahne hatte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. (pol)

