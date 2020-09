08:47 Uhr

Angetrunken und ohne Helm: Rollerfahrer schwer verletzt

Der 17-Jährige prallt in Gundelfingen in ein Auto. Sein Mitfahrer ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer hat am Montag gegen 19 Uhr versucht, in der Professor-Bamann-Straße kurz vor dem Stadttor einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Der Autofahrer bemerkte den Überholvorgang zu spät und bog zeitgleich nach links in eine Parkbucht ein, sodass der Rollerfahrer seitlich gegen den Pkw prallte.

Er ist unter das Auto gerutscht

Der 17-Jährige rutschte laut Polizeibericht unter das Auto. Auf dem Motorroller saß außerdem ein Sozius, der jedoch nach dem Unfall zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete.

Schwere Kopfverletzungen

Der 17-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 17-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt außerdem keinen Schutzhelm.

Roller hatte auch keine Zulassung

Weitere wurde festgestellt, dass für den Motorroller keine Versicherung und Zulassung ausgegeben war, daher wurde der Roller sicher gestellt. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen