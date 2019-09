Anmelden für Babysitter-Kurs

vor 22 Min.

Teilnehmer lernen Umgang mit Kindern

Der Babysitter-Kurs des BRK-Kreisverbands Nordschwaben vermittelt Jugendlichen den Umgang mit kleineren Kindern – dieses Mal in Nördlingen. Jugendliche, die bereits oder zukünftig als Babysitter tätig sein möchten, können an einer Schulung des Kreisverbands in Kooperation mit dem Bündnis für Familie Donau-Ries teilnehmen. Laut Pressemitteilung erlernen Jugendliche, welche Beschäftigungsmöglichkeiten Kinder im Alter von null bis sechs Jahren bevorzugen oder wie sich ein Kleinkind trösten lässt. Sie üben das Wickeln und auch ein Erste-Hilfe-Kurs steht bei der eineinhalbtägigen Schulung auf dem Programm. „So können die Eltern beruhigt das Haus verlassen und wissen ihren Nachwuchs in guten Händen“, sagt Martin Heilingbrunner, Sachgebietsleiter für Soziale Arbeit beim BRK. Spaß am Umgang mit Kindern ist die wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme. Wenn eine Vermittlung durch das Landratsamt gewünscht ist, muss ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt werden. Der nächste Kurs startet am Samstag, 5. Oktober, mit dem Erste-Hilfe-Kurs am Kind und setzt sich am Samstag, 12. Oktober, mit den pädagogischen und pflegerischen Grundlagen fort. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen werden behandelt.

Die Qualifizierung findet in der BRK-Dienstelle sowie der Kinderkrippe „Bleichgrabenfröschen“ in Nördlingen statt. Nach Abschluss der 1,5 Tage haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich durch das Landratsamt an Familien vermitteln zu lassen oder selbst als zertifizierte Babysitter auf Jobsuche zu gehen. Informieren und anmelden können sich Jugendliche (ab 14 Jahre) auf der Homepage des BRK-Kreisverbands Nordschwaben unter www.brk-nordschwaben.de. Weitere Informationen gibt es auf dem Familienportal www.familie-im-donau-ries.de. An Babysittern interessierte Familien wenden sich an Sina Scheiblhofer: sina.scheiblhofer@lra-donau-ries.de, Telefon 0906/74198. (pm)

