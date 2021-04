Anmeldung an der Lauinger Realschule

Es gibt auch einen Probeunterricht

Bald ist es so weit: Am Montag, 10. Mai und Dienstag, 11. Mai, zwischen 8 und 16 Uhr sowie am Mittwoch, 12. Mai, zwischen 12 und 18 Uhr findet an der Donau-Realschule Lauingen die Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 statt. Alle wichtigen Informationen zum Übertritt finden Interessierte auf der Schulhomepage unter donau-realschule-lauingen.bayern.

Angemeldet werden an diesen Tagen auch Schüler, die am Probeunterricht teilnehmen. Der Probeunterricht findet vom 18. bis 20. Mai statt.

Soll der Übertritt nach der fünften Jahrgangsstufe der Mittelschule in die fünfte Klasse der Realschule erfolgen, bittet die Schule auch um eine Voranmeldung während der drei Anmeldetage. Die endgültige Anmeldung erfolgt am Schuljahresende durch die Vorlage des Jahreszeugnisses.

So läuft die Anmeldung ab: Auf der Startseite der Schulhomepage führt der Link Übertritt 2021 und Anmeldung zu Anmeldeformulare-online. Diese Formulare müssen ausgedruckt und unterschrieben zur Anmeldung mitgebracht werden. Eine Online-Anmeldung ist in allen Fällen erforderlich.

Weiterhin mitzubringen sind das Übertrittszeugnis im Original (Grundschüler), das Zwischenzeugnis (Mittelschüler), ein amtlicher Geburtsnachweis und eventuell ein Sorgerechtsbeschluss und der Nachweis bezüglich der Impfpflicht gegen Masern (Impfbuch). Fragen zur Anmeldung beantwortet das Schulsekretariat unter: Telefon 09072/95050 (pm)