Anne Vogel leitet den Landesbund für Vogelschutz

Nach dem Tod des Vereinsgründers Reimut Kayser wird eine Nachfolge gewählt.

Von Manfred Schiedl

Die hauptamtliche Bezirksgeschäftsstellenleiterin Brigitte Kraft begrüßte im Vereinsheim in Hausen 23 Mitglieder zur Hauptversammlung des „LBV“ Kreisgruppe Dillingen. Kraft erinnerte an den im November 2018 verstorbenen Reimut Kayser, der vor sieben Jahren, 2012, die Dillinger Kreisgruppe gegründet hatte.

Harald Böck berichtete über das Wittislinger Ried, das von den Mitgliedern der Kreisgruppe betreut und gepflegt wurde. Von den Streuobstwiesen und den Flachteichen, die angelegt wurden.

Rechenschafts-, Kassenbericht sowie die Entlastung der Verantwortlichen gingen reibungslos über die Bühne.

Das Ergebnis der Wahlen

Auf der Agenda standen diesmal Neuwahlen, nachdem die letzte Wahl im November 2016 stattfand. Alle Mitglieder beschlossen ein-stimmig, dass die Wahl per Handzeichen stattfinden sollte.

Das Vorstandsteam vom Landesbund für Vogelschutz im Landkreis. Ganz links Norbert Schäffer, Landesvorsitzender des LBV. Vierte von links ist Anne Vogel, die neue Vorsitzende im Kreis Dillingen. Bild: Manfred Schiedl

Zur ersten Vorsitzenden wurde Anne Vogel und als ihr Stellvertreter Harald Böck, fast einstimmig, mit nur jeweils einer Enthaltung gewählt. Schatzmeister wurde Eckard Huber, Schriftführerin ist Susanne Schenk.

Zum Beisitzer ließen sich Johannes Prifling, Georg Holzheu, Uta Wengenmayr, Albert Stuhler sowie Hans Joachim Bähner wählen.

Kibitze, Rebhühner, alle Bestände sind stark dezimiert

Im zweiten Teil des Abends berichtete Norbert Schäffer, hauptamtlicher Landesvorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz, über das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Er zeigte an der Leinwand anhand der „Krefelder Studie“, dass bereits 75 Prozent der Insekten verschwunden sind. Die Hälfte der Feldvögel, 80 bis 90 Prozent der Kibitze und 95 Prozent der Rebhühner, sind demnach nicht mehr da(Die Turteltaube ist der Vogel des Jahres - und in Gefahr ). Nicht die Jagd, sondern der veränderte Lebensraum, die ausgeräumte Agrarlandschaft macht den Tieren zu schaffen. Schäffer sprach vom „stummen Frühling“, wenn zum Beispiel keine Lerche mehr über den Feldern „jubiliert“. Schäffer betonte aber immer wieder, dass das kein Vorwurf an die Landwirte ist; sie seien selbst Opfer in einem System, das „wachse oder weiche“ heißt.

Die zentralen Forderungen des Volksbegehrens Artenschutz

Er erinnerte an die zentralen Forderungen des Volksbegehrens Artenschutz und daran, dass sich die Initiatoren zu Beginn des Begehrens in den sozialen Medien teils übelsten Beschimpfungen ausgesetzt sahen.(Kritik: Vorgaben zum Artenschutz in vielen Punkten praxisfremd )

Die zentralen Forderungen sind: 1. Sicherung von ökologisch wertvollen Strukturen in der Landschaft, Biotopverbund im Offenland von zehn Prozent (2023) bzw. 13 Prozent (2027). 2. Strukturanreicherung und ökologische Verbesserung von Grünland. 3. Gewässerschutz durch Gewässerrandstreifen. 4. Stärkung des Ökolandbaus: 20 Prozent (2023) bzw. 30 Prozent (2027). 5. Schutz von Streuobstwiesen.(Colleg-Garten: Willkommen im großen Insekten-Hotel )

Weitere Forderungen: Insektenfreundliche Beleuchtung im Außenbereich, Naturschutz und Landschaftspflege in Aus- und Fortbildung, Berichtspflicht über den Zustand von Natur und Landschaft.

Schäffer betonte, er wolle kein Schwarzweiß-Denken. „Wir suchen Gemeinsamkeiten, aber die Rahmenbedingungen müssen geändert werden. Die Bevölkerung will mehr Natur.“ Damit das gelingt, müssten Landwirte entsprechend entlohnt werden.

Brigitte Kraft bat in ihrem Schlusswort die anwesenden Mitglieder um Unterstützung, damit dieses große Anliegen gelingen möge.

