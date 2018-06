vor 20 Min.

Anton Kapfer liest in derRealschule Lauingen

Der Binswanger stellt Neuntklässlern ein Buch über die NS-Zeit vor

Der aus Binswangen stammende ehemalige Hauptschulrektor und Buchautor Anton Kapfer hat die Donau-Realschule Lauingen besucht. Vor den Schülern der 9. Jahrgangsstufe las er aus seinem Roman „Braune Hemden, Gelbe Sterne, Schwarze Spiegel, Grüne Helme“. Darin verarbeitete der pensionierte Lehrer, der sich in seiner Freizeit mit der Geschichte seines Heimatortes beschäftigt, Schicksale von jüdischen Mitbürgern während der NS-Zeit. Den Vortrag aus seinem Buch ergänzte Kapfer mit historischen und selbst recherchierten belegbaren Begebenheiten aus Binswangen. So erfuhren die Leser nicht nur von der Schändung der dortigen Synagoge am 10. November 1938 und der Verfolgung ortsansässiger Juden durch die Nationalsozialisten, sondern auch von jüdischen Familien, die rechtzeitig nach Palästina auswandern und somit dem Nazi-Terror entkommen konnten. Abschließend berichtete er von amerikanischem Besuch in seinem Heimatort: Nachkommen jüdischer Auswanderer waren vor einiger Zeit Binswangen, um den Wohnort ihrer Vorfahren zu sehen. Deren Wohnhaus steht sogar noch. Kapfer gelang es, mit seinem Vortrag die Schüler in seinen Bann zu ziehen. Er appellierte schließlich, Rechtsradikalismus keinen Nährboden zu bieten.(pm)

