Antonie Schiefnetter: „Corona verschärft die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen“

Der Weltfrauentag wird am heutigen Montag, 8. März, begangen. DGB-Kreisvorsitzende Antonie Schiefnetter hält ihn für besonders wichtig. Corona habe die Ungleichheit von Männern und Frauen in der Arbeitswelt verschärft.

Plus Die DGB-Kreisvorsitzende Antonie Schiefnetter erklärt, warum sie den Internationalen Frauentag für notwendig hält. Sie hat eine Vermutung, weshalb es im Kreis wenig Politikerinnen gibt.

Von Berthold Veh

Weltknuddeltag, Murmeltiertag, Tag der sozialen Gerechtigkeit, Eisbärtag – für vieles gibt es einen Tag. Am heutigen Montag, 8. März, wird der Internationale Frauentag begangen. Wir sprachen darüber mit der DGB-Kreisvorsitzenden Antonie Schiefnetter. Die 65-Jährige war lange Jahre Betriebsrätin im Dillinger Geschirrspülerwerk der BSH Hausgeräte und engagiert sich in der Ziertheimer Pfarrei.

Warum braucht es den Internationalen Frauentag?

Schiefnetter: Den Internationalen Frauentag brauchen wir nach wie vor, weil wir immer noch die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen haben. Gerade jetzt verschärft die Corona-Krise die Ungleichheit, weil zum einen überwiegend Frauen in systemrelevanten und zugleich unterbezahlten Berufen arbeiten, zum anderen aber viele Frauen durch Freistellung, Kurzarbeit und anderem von Einkommenseinbußen betroffen sind.

Welches Frauenbild haben Sie im Sinn – die toughe Managerin, die ihren männlichen Kollegen das Fürchten lehrt, oder die Hausfrau, die sich liebevoll um ihre Familie kümmert, aber meist wenig Anerkennung findet?

Schiefnetter: Keines der beiden. Das Frauenbild, das ich im Sinn habe, ist das der berufstätigen Frau, die leider in den meisten Fällen immer noch den überwiegenden Teil der Hausarbeit und Kindererziehung erledigt und oft dafür die Arbeitszeit reduziert.

Warum gibt es so wenig Chefinnen?

In Vorständen von Unternehmen sind Frauen immer noch zu wenig vertreten, woran liegt es? Was ist Ihre persönliche Meinung?

Schiefnetter: Meiner Meinung nach gibt es dafür mehrere Gründe. Zum einen herrscht immer noch die Meinung, dass Männer belastbarer sind als Frauen. Zum anderen haben Frauen oft das Nachsehen, weil von ihnen erwartet wird, dass sie Kinder kriegen. Es wird befürchtet, dass sie Beruf und Familie nicht unter einen Hut bringen. Und wenn Frauen Teilzeitarbeit wählen, ist das auch nicht unbedingt karriereförderlich.

Im Landkreis Dillingen gibt es gerade einmal drei Bürgermeisterinnen. Und in den Kommunalparlamenten ist der Anteil der Rätinnen meist ebenfalls gering. Warum?

Schiefnetter: Ich finde es auch schade, dass in den Kommunalparlamenten der Anteil der Frauen so gering ist. Ein Grund ist vielleicht, dass bei den Bewerbern um diese Ämter der Anteil der Männer höher ist als der der Frauen. An der Qualifikation kann es nicht liegen, das zeigen die drei Bürgermeisterinnen bei uns im Landkreis am besten, sie machen meiner Meinung nach alle drei einen sehr guten Job.

Was denken Sie über Priesterinnen?

Sie sind der katholischen Kirche engagiert. Frauen dürfen dort aber nach wie vor nicht Priesterinnen werden. Stört Sie das?

Schiefnetter: Ich bin bei uns in Ziertheim in der Kirche engagiert. Ich würde mir schon wünschen, dass – auch vor dem Hintergrund, dass wir zu wenig Priester haben – die Bereitschaft von Frauen für das Priestertum von der katholischen Kirche angenommen würde. In diesem Punkt habe ich auch mehr von Papst Franziskus erwartet.

Warum kehren Sie dennoch der Kirche nicht den Rücken?

Kirche bedeutet nicht nur, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden, sondern Glaube, Feier der Eucharistie, die Sakramente …

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, so lautete oft die Forderung an Weltfrauentagen. Hat sich die Lage der Frauen in der Arbeitswelt verbessert?

Schiefnetter: Die Lage der Frauen hat sich in den vergangenen Jahren sicherlich verbessert. Daran haben die Gewerkschaften einen bedeutenden Anteil, da in Bereichen mit guten Tarifverträgen die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen kleiner ist als in anderen. Generell profitieren Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen. Deshalb muss die Tarifbindung insbesondere in frauendominierten Branchen gestärkt werden.

Sind Männer besser als Frauen?

Was ist das Motto des Weltfrauentags 2021?

Schiefnetter: Das Motto dieses Jahres lautet „Mehr Gewerkschaft. Mehr Gleichstellung. Mehr denn je!“

Welches Frauenbild vertreten Sie? Sollen sich Frauen bemühen, besser als die Männer zu sein, um auf der Karriereleiter nach oben zu kommen?

Schiefnetter: Ich glaube, es ist wichtig, dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Voraussetzungen haben. Dann stellt sich weder die Frage, ob Frauen besser sein müssen oder ob sie ihr eigenes Ding machen sollen. Die Gleichstellung der Geschlechter in Wirtschaft und Verwaltung, in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft muss weiter auf der Agenda bleiben. Wir brauchen gute und gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer.

