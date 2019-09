00:31 Uhr

Antworten auf bierernste Fragen

Kabarettist Philipp Weber in Haunsheim

Knallharte Wahrheiten über das Trinkverhalten der Deutschen serviert Philipp Weber seinem Publikum am Freitag, 20. September, 20 Uhr im Gewölbekeller von Schloss Haunsheim. In seinem Programm „Durst - Warten auf Merlot“ antwortet er auf bierernste Fragen erschütternd komisch: Tee macht fahruntüchtig ab 0,8 Kamille. Kakao ist Koks für Kinder. Milch ohne Fett ist keine Milch, sondern Quatsch. Für eine gute Tasse Kaffee braucht man 140 Liter Wasser. Der Mensch lebt nicht allein von Kefir. Stille Wasser sind nicht tief, sondern teuer. Wer anderes bringt derartige Klarheit in die trüben Gewässer der deutschen Trinkkultur als Philipp Weber? Der studierte Chemiker und Biologe ist Deutschlands radikalster Verbraucherschützer und hat sich mit Leib und Leber Ihrem Wohl verschrieben. Der Autor und Macher des Sensationsprogramms „Futter – streng verdaulich“, mit dem er vor genau fünf Jahren in Haunsheim gastierte, widmet sich nun in seinem Programm flüssigen Gaumenfreuden. (HOW)

bei Doris Hiesinger unter Telefon 09072-701256. Kartenreservierung Mo-Do Vormittag und Do Nachmittag Vhs Gundelfingen unter 09073-999119 oder im Internet unter www.schloss-haunsheim.de

