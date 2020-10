vor 5 Min.

Arbeiten an der Dillinger Gabelsbergerstraße beendet

Nach gut vier Monaten ist nun der Ausbau der Gabelsbergerstraße in Dillingen nahezu abgeschlossen. Die Dillinger Stadträte nahmen am Montagabend diesen Weg, um zur Sitzung im Stadtsaal zu gelangen.

Plus Die Gabelsbergerstraße in Dillingen ist nach dem Ausbau wieder befahrbar. Die Freigabe wird jedoch nicht zelebriert.

Von Berthold Veh

Einige wenige Restarbeiten sind noch bis zum Ende der Woche zu erledigen. Seit Montagnachmittag ist die Gabelsbergerstraße in der Nähe des Busbahnhofs Rosenstraße in Dillingen aber bereits wieder befahrbar. Nach dem Ortstermin auf der Parkhaus-Baustelle machten sich die Dillinger Stadträte über die ausgebaute Gabelsbergerstraße auf den Weg zur Sitzung im Stadtsaal.

Oberbürgermeister Frank Kunz: "Holt mal schnell ein Band"

Als Oberbürgermeister Frank Kunz dabei den neuen Feinbelag auf dem etwa 100 Meter langen Straßenstück sah, sagte er in Anspielung auf so manche Straßeneröffnungs-Zeremonie: „Holt mal schnell ein Band.“ Was die Kosten anbelangt, wäre das vermutlich nicht einmal übertrieben gewesen.

Bauarbeiten enden einen Monat später als geplant

Die Stadt Dillingen hatte im Haushalt 2020 allein für den Straßenbau in der Gabelsbergerstraße 230.000 Euro vorgesehen. Hinzu kam vorab die Erneuerung des Mischwasserkanals und der Wasser- und Stromleitungen durch die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen. Werkleiter Wolfgang Behringer bezifferte die Kosten gegenüber unserer Zeitung im Vorfeld auf 330.000 Euro.

Das Projekt, das im Mai begonnen wurde, steht nun etwa einen Monat später als ursprünglich geplant vor dem Abschluss. Stadtbaumeister Bernhard Adler sagte, dass die Gabelsbergerstraße Ende der Woche offiziell für den Verkehr freigegeben werden soll.

Lesen Sie auch:

Themen folgen