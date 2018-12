14:11 Uhr

Arbeiter verletzt sich auf Baustelle schwer

Ein 29-jähriger aus dem Landkreis Dillingen wurde bei einem Unfall in ein Loch gestoßen und erlitt schwere Gesichtsverletzungen.

Bei einem Unfall auf dem Gelände einer Firma in Rain hat sich ein Bauarbeiter am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Bei dem Opfer handelt es sich der Polizei zufolge um einen Betonbauer. Der reinigte auf der Baustelle – es wird ein größeres Gebäude errichtet – einen Schlauch der Betonmischanlage. Der 29-Jährige, der aus dem Landkreis Dillingen stammt, hielt das Schlauchende mit beiden Händen in Richtung Abfluss, wobei das durchfließende Wasser die Leitung reinigen sollte.

Plötzlich löste sich ein Propfen...

Nach einiger Zeit verstopfte jedoch ein Pfropfen den Durchfluss, so die Polizei: „Es erhöhte sich der Druck im Schlauch so stark, dass sich der Pfropfen schlagartig löste. Durch die auftretenden Rückstoßkräfte riss es dem Betonarbeiter das Abschlussstück aus den Händen und er selbst wurde rückwärts in ein Loch gestoßen.“ Dort schlug dann das hin- und herdrehende Schlauchende dem Mann mit voller Wucht ins Gesicht.

Der Arbeiter erlitt schwere Gesichtsverletzungen, auch an den Augen. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Augsburger Zentralklinikum geflogen. (dz)

