Mit Bildung gegen den Mangel

Im Landkreis Dillingen sind Fachkräfte rar. Im Haus der Wirtschaft will man zeigen, was betroffene Unternehmen dagegen tun können

Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Im Landkreis herrscht mit einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent Vollbeschäftigung. Doch der Landkreis wird damit auch Opfer seines eigenen Erfolgs: Vielen Unternehmen in der Region mangelt es an Fachkräften, denn der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Im neuen Haus der Wirtschaft der IHK Nordschwaben, direkt in Sichtweite des Dillinger Bahnhofs, möchte man diesem Problem mit Weiterbildung gerecht werden.

Gerade laufen in den nagelneuen Werkstätten des Hauses erste Präsenz-Termine an. In kleinen Grüppchen können sich hier angehende Zerspanungsmechaniker, Elektroniker aber auch künftige Experten in kaufmännischen Berufen aus- und weiterbilden lassen. „Wir sind hier die Anlaufstelle für 18.000 Mitgliedsunternehmen in der Region, davon 7000 aus dem Kreis Dillingen“, sagt Bettina Kräußlich, Regionalgeschäftsführerin der IHK Nordschwaben.

Auf drei Etagen haben eine Werkstatt, verschiedene Seminarräume der Bildungsakademie und die Agentur für Arbeit Platz gefunden. Der gemeinsame Standort soll auch Synergieeffekte schaffen, denn die Agentur für Arbeit vermittelt nicht nur Arbeitssuchende, sondern fördert auch die berufsbegleitende Weiterbildung von Arbeitnehmern, auch wenn diese gerade in Kurzarbeit sind, betont Rosemarie Kramer von der Arbeitsagentur in Donauwörth. So könne man auch in Pandemiezeiten für die Zukunft vorbauen. Es gehe darum, Mitarbeitern, die keine Facharbeiter auf ihrem Gebiet sind, aber schon langjährige Erfahrung haben, die Chance auf eine Weiterbildung und einen qualifizierten Berufsabschluss zu ermöglichen.

„60 Prozent der Unternehmen in Nordschwaben sehen den Fachkräftemangel als großes konjunkturelles Risiko für ihr Unternehmen“, sagt Kräußlich. Der Kampf um die Fachkräfte sei hart, besonders im Landkreis Dillingen. Daher sei es umso schöner, dass mit dem neuen Bildungszentrum dem Fachkräftemangel der Kampf angesagt werde.