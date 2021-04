Artenschutz im Kreis Dillingen: Hunde an die Leine, Menschen auf die Wege

Der Landesbund für Vogelschutz bittet um Rücksicht auf Wiesenbrüter im Kreis Dillingen. Worauf es ankommt.

Es wird Frühling. An sonnigen Tagen wird es wieder viele Menschen in die freie Natur ziehen. Dort lässt sich aktuell viel Spannendes beobachten. Doch gerade jetzt ist besondere Rücksicht gefragt. „Es ist verständlich, dass viele unsere heimatliche Natur genießen wollen. Das sollte aber immer mit dem nötigen Respekt vor ihr geschehen. In der startenden Brutsaison sind unsere heimischen Vögel besonders empfindlich gegenüber Störungen“, sagt die Vorsitzende der LBV-Kreisgruppe Anne Vogel.

Vom Aussterben bedrohte Tierarten

Gerade der Landkreis Dillingen bietet für Wanderer und Radler eine wunderbare Landschaft. Aufgrund der Farbenpracht und Artenvielfalt fühlen sich viele Naturfreunde besonders von feuchten Wiesen und Mooren angezogen. Aber Bekassine, Kiebitz und andere vom Aussterben bedrohte Vogelarten nutzen diese Gebiete zur Brut und ziehen derzeit ihren Nachwuchs groß. Kritisch ist vor allem die Frühlingszeit bis in den Juli. Geraden in dieser Zeit ist es wichtig, dass die Erholungssuchenden bestimmte Regeln einhalten. Dazu zählt, sich ruhig zu verhalten, auf den Wegen zu bleiben und Hunde an der Leine zu halten.

Strenge Schutzregeln im Naturschutzgebiet

Besondere Vorsicht ist in Naturschutzgebieten geboten. Dort gelten strengere Schutzregeln. Harald Böck, Ornithologe der Kreisgruppe, stellt hier immer wieder fest, dass Spaziergänger die Wege verlassen oder Hunde frei umherlaufen lassen. „Bitte nehmen Sie Rücksicht, besonders in den Schutzgebieten“, so der Appell des Vogelexperten. Die Erfahrung der Naturschützer zeigt: Feldvögel wie Rebhuhn, Feldlerche oder andere in Wiesen brütende Vogelarten verlassen bei Begegnungen mit Menschen fluchtartig ihr Nest. Das Gelege bleibt dann schutzlos zurück, kann auskühlen und Fressfeinden wie Rabenkrähe und Fuchs oder auch frei laufenden Hunden zum Opfer fallen. Feld- und Wiesenvögel haben es dabei besonders schwer. Von allen heimischen Vogelarten haben sie in den letzten Jahrzehnten die stärksten Rückgänge erlebt. Nicht nur seltene Arten wie Braunkehlchen, Brachvogel oder Kiebitz sind auf dem Rückzug, sondern auch andere ehemals häufige und weit verbreitete Arten stehen unter Druck.

Quads und Motorcross

Die Bitte geht auch an Fischer und Jäger, die Schutzgebietsregeln einzuhalten und auf die Fahrt mit dem Auto zum Angelplatz oder auf Abschüsse in der Brutzeit zu verzichten. Auch sollten in Wiesen, Brachland und extensiv bewirtschafteten Weiden Quad- und Motorcrossfahrten und andere lautstarke Aktionen tabu sein. Auch für Wassersportler gelte ein verantwortungsvolles Verhalten. Störungen an den Ufer- und Schilfbereichen von Gewässern müssen aus Artenschutzgründen unbedingt vermieden werden. „Gerade in der jetzigen Krisenzeit zeigt sich, wie wertvoll eine intakte Natur für uns Menschen ist. Umso wichtiger ist es, dass wir alles dafür tun, unsere heimische Vogelwelt zu erhalten und zu fördern“ so das Vorstandsteam der LBV-Kreisgruppe. (pm)

