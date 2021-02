vor 23 Min.

Arzt, Apotheke, Tankstelle, Bäcker, Supermarkt, …

Ein Investor hat für den Standort Blindheim einen ersten Entwurf entwickelt. Das sind seine konkreten Ideen

Von Simone Bronnhuber

Seit Monaten ist in Blindheim die Rede von möglichen Investoren, Projektentwicklern oder Kaufinteressenten. Am Donnerstag fallen erstmals konkret Namen. Und auch, dass seit Herbst ein Plan bei der Gemeinde vorliegt – von der Firma Rinkenburger Objektbau GmbH in Dillingen. Das bestätigt Thilo Rinkenburger, und er erklärt, dass „proaktiv“ dieser erste Entwurf eingereicht wurde. Denn: „Wir denken, dass man das Thema anders und andersrum aufsatteln muss“, sagt er. Heißt, dass die Firma nicht nur mit einem Supermarkt planen würde, sondern mit einem Nahversorgungszentrum für Blindheim und die umliegenden Gemeinden. Dazu zählen für Rinkenburger unter anderem Arzt, Apotheke, Tankstelle, Getränkemarkt, Bäcker, Wohnungen – und ein „Lebensmittler“, wie er es bezeichnet. Aber, und das betont er mehrfach im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ein Lebensmittler allein wird aus unserer Sicht diesen Standort nicht für vernünftig erachten. Der kommt nur, wenn was drumherum ist. Deshalb muss man dieses Projekt unserer Meinung nach anders angehen.“

So gebe es bereits Kontakte zu Arzt und Apotheker, die Interesse an einer Niederlassung haben. Mit einem Supermarkt-Betreiber habe es noch keine Gespräche gegeben, das sei aus Sicht von Rinkenburger der nächste Schritt. „Wenn Arzt und Co fix sind, gehen wir auf Lebensmittler zu und sagen, dass er noch fehlt“, sagt Rinkenburger.

Ob eine Kette kommen oder ein örtlicher Betreiber diese Aufgabe übernehme könnte, seien nur zwei mögliche Ideen. Wichtig, so Thilo Rinkenburger, sei vor allem die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Behörden. „Wir planen nicht am Bedarf vorbei. Es laufen einige Gespräche, aber wir gehen erst in die Vollen, wenn wir weitermachen dürfen.“ Heißt: Erst muss die Objektbau-Firma den Zuschlag für die Fläche nach der offiziellen Ausschreibung erhalten (siehe Text oben). Bis zu einem möglichen Kauf vergehen daher nicht nur Wochen, auch andere Mitbewerber haben die Chance, Konzepte abzugeben.

Dennoch habe die Dillinger Firma weiter Interesse am Standort Blindheim – aber nur für die komplette Fläche. „Wir wollen etwas entwickeln, damit eine Gemeinde in dieser Größenordnung für die Zukunft gewappnet ist. Damit man sagen kann: Ich ziehe nach Blindheim, weil ich dort alles habe.“ Ein Standortvorteil sei für den Geschäftsmann nicht nur die Lage an der B16, sondern auch die direkte Bahnanbindung. Trotzdem könne und wolle er in diesem Planungsstadium keinerlei Versprechungen machen. „Es gibt einen Entwurf, da kann sich noch oft etwas ändern“, sagt er, „und es braucht nicht nur einen Anruf, dass alle Mieter da sind.“

Aber wie realistisch sind die Pläne eines Nahversorgungszentrums für Blindheim dann? Thilo Rinkenburger sagt: „Ich sehe es als möglich an, es ist eine Chance, die man jetzt ergreifen muss. Aus unserer Sicht ist nun der richtige Zeitpunkt, so ein Projekt anzustreben. In ein paar Jahren kann es zu spät sein.“

