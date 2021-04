29.04.2021

Arzt aus Leidenschaft: Dr. Sigurd Mackenrodt ist verstorben

Plus Die Versorgung seiner Patienten kam für Dr. Sigurd Mackenrodt immer an erster Stelle. Der Mediziner war im Bachtal und in Höchstädt beliebt. Nun starb er im Alter von 79 Jahren.

Von Tanja Ferrari

Seine Patienten haben den passionierten Arzt geschätzt. Für Dr. Sigurd Mackenrodt kamen sie immer an allererster Stelle. Gleich zwei Praxen – eine in Bachhagel und eine in Höchstädt – hatte der engagierte Mediziner im Landkreis Dillingen betrieben. Nun starb er nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren.

Themen folgen