18.04.2019

Aschbergbühne: Kurklinik wird zum Intrigentempel

„Bissgurke“ Gunda Schauer (rechts) überlegt, welche Intrigen sie gegen die beliebte Barbara Eberle schmieden kann und Robert Kerr versucht, trotz anderer Vorstellungen in seinem Frauenbild, die immer freundliche Schwäbin ins „Café Einsam“ zur verbotenen Kirschtorte einzuladen.

Wie das Ensemble des Theatervereins mit „Warmes Herz und Kalte Güsse“ Lacher im Publikum garantiert.

Von Horst von Weitershausen

Trotz der vorgeschriebenen Ruhe einer Kurklinik geht es dort bisweilen doch recht turbulent zu. Denn entweder gehen sich die einzelnen Charaktere dank mancher Intrigen und vorgetäuschten Leiden auf die Nerven oder sie beschnuppern sich und suchen zwischen kalten Güssen ein warmes Herz.

Mit der Kurkomödie „Warmes Herz und Kalte Güsse“ in drei Akten von Ulla Kling hat sich das Ensemble des Theatervereins Aschbergbühne für diese Saison ein Stück mit Lachgarantie ausgesucht. Denn allein das großartige Spiel und die grandiose Bühnenpräsenz von Claudia Paul als „Bissgurke“ Gunda Schauer garantiert einen Lacher nach dem anderem im ausverkauften Vereinsheim von Holzheim. Doch darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass Claudia Paul in ihrer Rolle Mitspieler braucht, die ihrer Darstellung im eigenen Rollenspiel entgegenkommen.

Abnehmen und flirten in der Klinik

Die Charaktere im Spiel um Kurschatten und kalte Güsse sind sehr unterschiedlich. Die immer lächelnde Barbara Eberle (Ute Konle) aus dem Schwabenländle nimmt von ihrem geliebten Guschtavle (Alwin Schweizer) Abschied, einerseits, um in der Klinik abzunehmen, auf der anderen Seite aber auch, um ein bisschen zu flirten.

Dann gibt es noch Josefa Liebhard (Bärbl Fischer), eine ständig strumpfstrickende graue Maus, die von niemandem beachtet wird, letztendlich dem Rat des Doktors folgend, dann aber doch ihr Glück findet. Daran nicht ganz unschuldig ist Robert Kerr (Georg Hämmerle) der den Anwendungen von Dr. Thomas Feldmann (Thomas Kraus) mit Eifer nachkommt.

Schwester Evi ist unglücklich verliebt

Ein weiterer Ort des Geschehens ist das „Café Einsam“, in das Hypochender-Patient Xaver Bachleitner aus Sachsen die Damenwelt einlädt, gespielt von Josef Sitterer mit gekonntem breiten sächsischen Dialekt, um sich bei verbotener „Schwarzwälder Kirsch“ einen Kurschatten einzufangen.

Nicht zu vergessen die reservierte, jedoch stets freundliche Evi Palmer (Anja Wengenmayr), der undurchsichtige aber immer aufmerksame Nichtpatient Edi (Johannes Spienle) und Sarah Göppel in der Rolle von der unglücklichen Schwester Evi, deren Zuneigung von ihrem Herzbube Dr. Feldmann nicht erwidert wird.

Besuch des Theatervereins Aschbergbühne lohnt sich

Dazwischen streut beinahe in jeder Szene Claudia Paul als Gunda Schauer ihre Bosheiten und Intrigen, die beim Publikum einen Totalangriff auf die Lachmuskeln auslösen. Was dann bei der Abschiedsfeier im „Café Einsam“ noch alles geschieht, wird an dieser Stelle nicht verraten, denn noch gibt es vier weitere Vorstellungen, die es lohnt, sich anzusehen.

Weitere Aufführungen: Ostersonntag, 21. April, 19.30 Uhr, Ostermontag, 22. April, 18 Uhr; Freitag, 26. und Samstag, 27. April, jeweils 19.30 Uhr.

Weitere Theaterkritiken aus dem Landkreis:

Theater: Hape Kerkeling pilgert mit dem Radetzky-Marsch

Eine bunte Komödie um einen frankophilen Spinner