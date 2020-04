09.04.2020

Asylbewerber als Erntehelfer zulassen

Winter und Popp appellieren

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Landwirtschaft und die anstehende Ernte sind enorm, da die unerlässlich wichtigen Helfer fehlen, die in den nächsten Monaten auch in anderen landwirtschaftlichen Sektoren dringend benötigt werden. Abgeordneter Georg Winter und Bezirksrat Dr. Johann Popp haben daher das Thema „ Asylbewerber als Erntehelfer zulassen“ noch einmal aufgegriffen und sich an die Bayerische Staatskanzlei gewandt, da es eine Lösung ist, die mehrere Anliegen auf positive Weise lösen könnte. „Unsere Bauern bekommen die notwendige Hilfe, die Spargelernte aus heimischer Produktion ist sichergestellt und die Bürgerinnen und Bürger sehen, dass die Asylbewerber ihre Chance nützen und sich dort einbringen, wo sie dringend gebraucht werden“, so MdL Georg Winter in einer Pressemitteilung. Das Angebot, auf freiwilliger Basis als Erntehelfer tätig zu sein, stelle darüber hinaus auch einen Anreiz für die Asylbewerber zur Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation dar. (pm)

