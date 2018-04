Asylbewerberheim in Höchstädt brennt völlig aus

Das Asylbewerberheim in Höchstädt ist in der Nacht zum Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass keine Brandstiftung vorliegt. Nach Informationen unserer Zeitung haben zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten. Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass Menschen in dem ausgebrannten Gebäude sein könnten. Die Höchstädter Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot an Helfern im Einsatz.