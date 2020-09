vor 35 Min.

Asylhelferkreis Dillingen: Haben wir es geschafft?

Plus Nach fünf Jahren Flüchtlingsarbeit zieht die Unterstützergruppe „Asyl/Migration Dillingen“ Bilanz. Über die Bedeutung von Ehrenamt, Hindernisse bei der Arbeitssuche und den Weg, der noch bevorsteht.

Von Laura Mielke

Zum fünften Mal jährt sich nun Angela Merkels Ausspruch „Wir schaffen das“. Die Unterstützergruppe „Asyl/Migration“ aus Dillingen nimmt das zum Anlass, um im Dillinger Stadtsaal mit Vertretern der Politik, Verwaltung und Ehrenamtlichen, aber auch Geflüchteten eine Bilanz der vergangenen Jahre zu ziehen. Mit dabei sind Georg Schrenk, Erster Vorsitzender und Koordinator der Unterstützergruppe, Oberbürgermeister Frank Kunz, Oberregierungsrat Peter Alefeld, der Leiter des Jobcenters Michael Künast, sowie die ehrenamtlichen Mitarbeiter Katharina Fürholzer und Franz Brichta. Eshetu Mamoe und Hala Hamdi, zwei Geflüchtete, die 2015 in Dillingen ankamen, nehmen ebenfalls teil. Geleitet wird die Diskussion von Judith Zacher, Moderatorin des Bayerischen Rundfunks.

Moderiert von Judith Zacher

Am 10. September 2015 kamen 200 Geflüchtete in Dillingen an. Bis zum 3. Dezember 2015 befanden sich etwa 1350 Asylbewerber im Landkreis Dillingen. Dabei war der Stadt die Unterbringung in dezentralen Unterkünften wichtig, um einen „menschenwürdigen Aufenthalt“ zu garantieren und „soziale Brennpunkte“ im Landkreis zu vermeiden, so Schrenk. Heute leben etwa 550 Geflüchtete im Kreis Dillingen. Eine genaue Zahl kann nicht genannt werden, da sie sich, wie jede andere Bevölkerungsstatistik, ständig verändert. Etwa 385 leben zur Zeit in Mietwohnungen, die teilweise von den Bewohnern selbst bezahlt werden. Themen der Diskussion sind unter anderem die Wohn- und Arbeitssituation der Geflüchteten, im Vordergrund steht immer wieder die Bedeutung des Ehrenamts.

Moderatorin Zacher fragt die ehrenamtlichen Helfer, was sie vor fünf Jahren dazu bewegt hat, den Geflüchteten zu helfen. „Es ist die Achtung vor einer größeren Familie als der eigenen. Wir sind eine große Familie und in der Familie hilft man sich“, so Brichta. Katharina Fürholzer befand sich in der Vorbereitung auf das Staatsexamen ihres Lehramtsstudiums. Sie hat anfangs beim Verfassen von Bewerbungen geholfen. Anschließend fing sie an, Deutschkurse zu geben, und übernahm die Betreuung einer Gruppe eritreischer Männer, alle fanden mit ihrer Hilfe eine Arbeitsstelle.

Elfte Klasse des Albertus-Gymnasiums

„Ohne Hilfe der Ehrenamtlichen hätten wir das alles nicht geschafft“, sagt Hamdi. Sie besucht die elfte Klasse des Albertus-Gymnasiums in Lauingen. Nach dem Abitur will sie studieren. Sie hat bereits einen qualifizierten Hauptschulabschluss und die Mittlere Reife in Deutschland bestanden. Gemeinsam mit ihrer Familie wohnt sie in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Die fünf Kinder teilen sich ein Schlafzimmer. Mamoe erzählt von der ehrenamtlichen Unterstützung von Barbara Brüning. Dank Brüning habe der Eritreer eine Ausbildung zum Optiker begonnen, die er 2019 erfolgreich abgeschlossen hat.

Zur Wohnsituation erklärt Kunz, dass eine Aufteilung ähnlich des Königsteiner Verteilungsschlüssels, der die Geflüchteten innerhalb Deutschlands zuweist, auch als kommunale Lösung hilfreich wäre. Über ein Drittel der Menschen kam nach Dillingen. Das sei nicht nur eine große Aufgabe für die Ämter, sondern auch für ehrenamtliche Helfer. Auch die Integration könne durch eine solche Verteilung besser funktionieren. Bezüglich der Arbeitsvermittlung betont Künast: „Zeitarbeit bietet eine Chance auf Berufserfahrung und erleichtert den Einstieg in Unternehmen.“ Hindernisse bei der Arbeitssuche sieht er vor allem in Sprache, Qualifikation, Mobilität und Wohnsituation. Für Geflüchtete, die schon länger im Land sind, wünscht sich Alefeld eine Kulanzregelung für die Bleibe- und Arbeitserlaubnis. Die sogenannte „Drei-Plus-Zwei-Regelung“ habe sich zwar eingespielt, sei aber lediglich eine pragmatische Lösung des Bundes. Die Regelung besagt, dass ein Geflüchteter während der dreijährigen Ausbildungszeit geduldet wird und anschließend zwei Jahre Aufenthaltsrecht erhält.

Ein kleines Stück geschafft

Immer wieder wird der Bedarf an ehrenamtlichen Mitarbeitern betont. Kunz wünscht sich mit Blick auf das Ehrenamt, dass sich auch Geflüchtete mehr engagieren. Das helfe nicht nur bei der eigenen Integration, sondern gebe der Gesellschaft wieder etwas zurück. In den abschließenden Worten zur Podiumsdiskussion dringt besonders durch: Ein kleines Stück sei bereits geschafft, wie auch einige Beispiele für gelungene Integration aus dem Publikum zeigen. Alle Redner sind sich jedoch einig, dass noch ein weiter Weg bevorsteht. „Integration ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf“, sagt Brichta. Auch Schrenk betont abschließend nochmals die Wichtigkeit des Ehrenamts und ruft die Bevölkerung dazu auf, selbst im Ehrenamt aktiv zu werden.

