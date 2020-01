12:18 Uhr

Attacken in Dillingen: Polizei ermittelt drei Schläger

In der Dillinger Innenstadt ist es zuletzt zu zwei schwerwiegenden Angriffen gekommen. In einem Fall hat die Polizei nun drei Verdächtige ermittelt.

Zwei Prügeleien in Dillingen haben in den vergangenen Tagen die Polizei beschäftigt – in einem Fall sind nun Verdächtige ermittelt worden. Am letzten Dezemberwochenende, in der Nacht zum Samstag, sind sechs junge Männer in einer Gaststätte in der Königsstraße auf einen 55-Jährigen losgegangen. Der Mann hatte laut Polizei die Gruppe angesprochen, weil diese Gäste angepöbelt hatten.

Dillingen: Männer attackieren 55-Jährigen in der Königsstraße

Daraufhin attackierten die Männer den 55-Jährigen und schlugen ihm unter anderem ein Glas ins Gesicht, wodurch das Opfer eine Platzwunde und Schnittwunden im Gesicht erlitt. Die Täter flohen mit einem schwarzen Mercedes, von dem sich Zeugen das Nummernschild notiert hatten. Auf einen Fahndungsaufruf meldeten sich in der Folge mehrere Zeugen, die Hinweise zu dem Auto gaben, teilt Katharina von Rönn, Sprecherin der Dillinger Polizei, mit. Beamten kontrollierten das Auto in Lauingen und machten so drei Männer ausfindig, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, darunter auch der mögliche Haupttäter. Nach den drei weiteren Männern wird weiterhin gesucht.

Kieferbruch: Bislang keine Hinweise

Noch keinen Erfolg kann die Polizei dagegen in einem anderen Fall vermelden. In der Nacht zum Sonntag prügelten und traten am Stadtberg in Dillingen fünf Personen auf zwei Männer ein. Eines der Opfer, ein 26-Jähriger, erlitt einen Kieferbruch und musste ins Krankenhaus. Die Polizei hat bislang keinen der Verdächtigen ausfindig machen können. Laut Sprecherin von Rönn sind zu diesem Fall noch keine Zeugenhinweise eingegangen. (ands)

