Attraktive Kurse und Aktionen

In Lauingen gibt es ein Kinderferienprogramm

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Lauingen ein Ferienprogramm für alle Kinder aus der Herzogstadt an – wenn auch bedingt durch die Corona-Einschränkungen in einer besonderen Form.

Eine Vielzahl an Vereinen und weiteren Anbietern haben sich trotz der erschwerten Rahmenbedingungen bereit erklärt, für die Kinder ein Angebot auf die Beine zu stellen. Insgesamt können 19 Veranstaltungen angeboten werden.

Neben einem Sommerferien-Leseclub unter dem Motto „Lesen was geht“ vom 21. Juli bis zum 18. September stehen wieder sportliche Aktivitäten (Taekwondo, Klettern, Golf, Biken und Thaiboxen), Kinotage oder Kreativ-Aktionen auf dem Programm.

Selbstverständlich sind die zu diesem Zeitpunkt bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zu beachten. Die Anmeldung zum Kinderferienprogramm erfolgt online. Anmeldeschluss ist am 16. Juli um 16.30 Uhr. (HOW)

sind unter www.lauingen.ferienpro.de möglich. Bei Rückfragen: 09072/998134.

