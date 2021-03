00:31 Uhr

Auch Corona kann den Adventskalender nicht stoppen

Der Lions-Club Dillingen übergibt nach der neunten Auflage erneut 8000 Euro an das Leserhilfswerk

Auch von Corona ließ sich der Lions-Club Dillingen nicht aufhalten, und darauf ist Präsident Martin Jenewein ein wenig stolz: Vor Weihnachten starteten die Mitglieder zum neunten Mal den Verkauf des Adventskalenders. Und die Aktion war erneut ein voller Erfolg. Anfangs hatte Jenewein noch Bedenken, ob wegen der Pandemie auch genügend Preise zusammenkommen. „Aber fast alle Firmen, die bisher das Projekt unterstützt hatten, erklärten sich spontan bereit, wieder attraktive Preise zur Verfügung zu stellen“, freute sich der Präsident.

Und so gingen die 6666 Exemplare des Adventskalenders wieder weg wie die warmen Semmeln. Mit dem Projekt unterstützen die Lions soziale Organisationen, unter anderem die Kartei der Not, die jetzt wieder einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 8000 Euro überreicht bekam. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hat damit in den vergangenen Jahren bereits Spendengelder in Höhe von 74.000 Euro durch die Aktion erhalten.

Redaktionsleiter Berthold Veh dankte den Lions herzlich für die Spende, das Ganze sei eine echte Win-win-Aktion. Für die Leserinnen und Leser, die mehr als 300 attraktive Preise gewinnen und dabei Gutes tun konnten. Für die Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung, die damit im Advent attraktiven Lesestoff bieten – denn der Artikel mit der Veröffentlichung der Gewinn-Nummern wird von vielen täglich als erster gesucht. Für die Lions, deren Aktion bekannt wird. Und nicht zuletzt für die Menschen in Not und die Institutionen, denen durch den Adventskalender geholfen werden kann. Aufgrund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie und des Lockdowns hat der Lions Club Dillingen die Abholfrist für die Preise des Adventskalenders noch ein weiteres Mal verlängert – und zwar bis einschließlich 30. Juni. Die Gewinner können somit ihre Preise in aller Ruhe in den entsprechenden Geschäften oder Lokalen einlösen. „Ebenso möchten wir hiermit unsere Sponsoren benachrichtigen, dass das Einlösen der Preise in diesem Jahr bis 30. Juni möglich ist“, teilt Activity-Beauftragter Matthias Kronmüller mit. (bv)

zur Abholung der Preise beantwortet Matthias Kronmüller unter Telefon 09071/794521.

Themen folgen