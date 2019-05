Auch bei uns gibt es Macher

Es gibt sie nicht nur im Silicon Valley in Kalifornien: Macher, die mit ihren Ideen etwas bewegen. Die beiden Höchstädter Denis und Daniel Gibisch sind Beispiele dafür, wie man mit Kreativität und Mut Erfolg haben kann. Durch die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ sind die Suppenkreationen der beiden Jungs aus dem Landkreis Dillingen deutschlandweit bekannt geworden. Im vergangenen Jahr haben die beiden Brüder bereits zehn Millionen Suppengläser verkauft – Tendenz steigend. Sie haben sich mit ihrer Idee eines gesunden und einfachen Mittagessens durchgesetzt. Das verdient Respekt.

Das neue Erfolgsmodell: Global denken und auf dem Land zu Hause sein

Und dieses Start-up-Unternehmen ist ja nur ein prominentes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der Region. Was mittelständische Firmen im Landkreis leisten, um am Markt zu bestehen, ist immer wieder beeindruckend. Die Wirtschaftsbeziehungen sind dabei in vielen Fällen global geworden. Eine Geschäftsreise nach Asien oder in die Vereinigten Staaten zählt inzwischen zum Normalfall. Global denken und handeln – und auf dem Land zu Hause sein, das kann ein Erfolgsmodell für die Zukunft sein.

Das Magazin Focus Money listet den Landkreis Dillingen in Sachen wirtschaftliche Entwicklung beim jüngsten Deutschland-Check auf Rang 17. Damit das so bleibt, muss dem Landkreis daran gelegen sein, junge, kreative Menschen an die Region zu binden. Denn vielen jungen Erwachsenen fehlt nach Ausbildung und Studium die berufliche Perspektive auf dem Land. Dass es aber auch hier in der Region eine Vielfalt von Entwicklungsmöglichkeiten gibt, zeigt jedes Jahr eindrucksvoll die Berufsinformationsmesse Fit for Job in Höchstädt. In einer immer stärker vernetzten Welt muss der Arbeitsplatz in vielen Fällen nicht mehr zwingend am Firmensitz in den Ballungszentren sein. Einiges wird sich künftig auch im Home Office erledigen lassen. Und das kann dann gut auch im Dillinger Land geschehen.

