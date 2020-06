vor 6 Min.

Auch die Kinder merken, dass es leiser ist

Höchstädter Gremium besichtigt einen Kindergarten mit schalldämmender Decke und einen Friedhof

Von Dominik Bunk

Manche Kindergärten, die jetzt wieder – mit eingehaltenem Mindestabstand der Kinder – geöffnet sind, waren zur Hochphase der Coronabeschränkungen geschlossen. In Deisenhofen wurde diese Chance für Renovierungsarbeiten genutzt. „Das wäre im laufenden Betrieb sehr schwer gegangen“, meinte Susanne Ortler, die Leiterin der Einrichtung zu den Mitgliedern des Höchstädter Bauausschusses, der diese während der jüngsten Sitzung besichtigten. Das Erste, das verbessert wurde, war die Decke im Aufenthaltsraum. Diese wurde durch eine Schallschutzdecke ersetzt. „Auch die Kinder merken, dass es hier jetzt deutlich leiser als zuvor ist“, erzählte Ortler. Schmunzelnd erwähnte sie noch, dass die Kinder aufgrund der Löcher, die den schalldämmenden Effekt der Decke verstärken, gefragt hätten, weshalb die neue Decke „schon kaputt“ sei.

Doch nicht nur im Innenraum wurde Hand angelegt, auch außen hat sich einiges getan. So wurde beispielsweise der Hof am Eingangsbereich neu gepflastert. Stadtbaumeister Thomas Wanner erklärte, dass dieser nun auch zum Fahrradfahrenüben verwendet werden kann. Auch wenn er noch sehr karg wirke, wollte man noch keine Elemente endgültig festlegen, wie einen Baum in der Mitte, oder Ähnliches, erklärte Wanner weiter. Zur Zeit wird der Platz von beweglichen Blumenkübeln geziert, die auch neben dem neuen barrierefreien Eingang stehen. Die Kübel könne man auch verwenden, wenn in Deisenhofen bei Veranstaltungen, welche gebraucht werden sollten. Die Verantwortlichen betonten zudem, dass die Arbeiten in diesem Ausmaß nicht ohne die große Zahl an ehrenamtlichen Helfern realisierbar gewesen wären. Auch die Kinder helfen, wo sie können, beispielsweise beim Wegkehren der Kiesreste auf dem Pflaster.

Die nächste Station für die Bauausschussmitglieder war der Friedhof in Unterglauheim. Dort sollen die Friedhofsmauer und das Denkmal für Kriegsgefallene restauriert werden. „Wir wollten eigentlich schon den wilden Wein entfernen, haben dann aber aufgehört, als wir die Beschädigungen gesehen haben“, erklärte Stadtbaumeister Wanner. Das geplante Budget für beides zusammen läge bei rund 15000 Euro. „Die Restaurierung der Mauer ist für Herbst geplant“, erklärte er. Für das Denkmal gäbe es mehrere Möglichkeiten: Zur Wahl stünden der Neubau, der rund 15000 Euro kosten würde, eine vollumfassende Restaurierung für rund 7500 Euro, oder eine Angleichung mit Spezialmörtel, welche zehn bis 15 Jahre halten und für rund 1000 Euro machbar wäre. Letzteres wurde auch schon in Deisenhofen gemacht und halte gut.

Direkt neben dem Friedhof konnte ein weiterer Punkt der Tagesordnung besichtigt werden: Ein Kinderspielplatz. Die Frage hierbei war, ob der Zaun so weit verlängert werden sollte, dass er die gesamte Fläche umschließt. Wanner meinte, dass die Einfriedung nicht zwingend notwendig sei, jedoch sahen das einige Bauausschussmitglieder anders. Sie waren dafür, den Zaun bis zum Ende zu ziehen, weiteres müsse jedoch noch geklärt werden.

