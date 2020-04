Auch die Männerschola bleibt an Ostern stumm

Plus Bei der Erhebung der Dillinger Stadtpfarrkirche St. Peter zur Basilika hatten die Sänger ihren ersten Auftritt. Der damalige Leiter Eugen Schirm erinnert sich an ein „denkwürdiges Ereignis“.

Die Osternacht 2020 in der Dillinger Basilika wäre für Paul Weishaupt und seine Mitsänger der Männerschola ein ganz besonderer Moment gewesen. Denn in diesem Jahr feiern die Sänger ein Jubiläum. Seit 40 Jahren gibt es die Männerschola.

Sie wurde 1980 eigens für die Feierlichkeiten der Erhebung der Stadtpfarrkirche St. Peter zur päpstlichen Basilika minor aus der Taufe gehoben. „Zum 40. Jubiläum wollten wir dann am Ostermontag singen“, sagt Weishaupt. Ein paar Tage später hätten sich ehemalige Sänger und Freunde der Schola zu einer Feier treffen wollen. Doch daraus wird nichts. Am größten Fest der Christenheit gibt es wegen der Corona-Pandemie keine öffentlichen Gottesdienste. „Das tut uns allen richtig weh“, sagt Weishaupt.

Im vergangenen Jahr wurde mit der Männerschola etwas Besonderes gefeiert

Wenn die Männerschola in der Osternacht Gesänge wie „Sende aus Deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu“ anstimmt, scheint die Botschaft unmittelbar auf die Gläubigen überzugreifen. So wie im vergangenen Jahr, als die Katholiken der Pfarrei St. Peter die Wiedereröffnung ihrer Basilika nach einer dreieinhalbjährigen Renovierungszeit feierten. Wegen Corona müssen Gläubige heuer auf die Feier der Osternacht in dem mächtigen Gotteshaus verzichten. „Die Richtlinien lassen es nicht anders zu“, sagt der Diakon im Ruhestand, Eugen Schirm. Aber dies sei notwendig, um aus der Pandemie wieder herauszukommen, meint der Gundelfinger. Und da müsse auch die Kirche ihren Beitrag leisten.

Der 66-Jährige erinnert sich noch genau an die Anfänge der Dillinger Männerschola, die er bis ins Jahr 1990 geleitet hat. Vor dem Pontifikalgottesdienst am 7. April 1980 zur Erhebung der Basilika habe der damalige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hermann Keller die Idee gehabt, dass man für dieses Fest eine Schola gründen könne.

Eugen Schirm war Student

Für die Gründung fiel die Wahl auf Eugen Schirm, der damals Pädagogik und Religionspädagogik in Eichstätt studierte und ein Praktikum in der Pfarrei St. Peter absolvierte. Schirm ist noch heute von der Feier der Basilia-Erhebung angetan. „Das war ein denkwürdiges Ereignis, eine wunderschöne Geschichte.“ Die Dillinger Basilika war nach einem Bericht der Donau-Zeitung überfüllt, die Menschen standen auch in den Gängen und auf den Treppen, die zu den Emporen führen.

Bischof Stimpfle zelebrierte den Gottesdienst damals

Der damalige Bischof Josef Stimpfle zelebrierte den Gottesdienst und hatte damals neben dem Dillinger Stadtpfarrer Georg Höß etwa 30 Geistliche als Konzelebranten im Gefolge. Bayerns Wirtschaftsminister Anton Jaumann war ebenso beim Festakt dabei wie der damalige Dillinger Oberbürgermeister Werner Hilger, der die Anregung gegeben hatte, dass die Stadtpfarrkirche St. Peter zur Basilika erhoben werden könne.

Die musikalische Gestaltung in der „zweiten Kathedrale des Bistums Augsburg“ übernahmen das Münchner Residenzorchester und die Augsburger Domsingknaben. Und eben die neu gegründete Männerschola, der in diesen Tagen Paul Weishaupt (Leitung), Stefan Bauer, Günter Gebhardt, Xaver Käser, Reinhard Oberdorfer, Johannes Schön, Georg Schrenk und Karlheinz Wieser angehören.

Weishaupt ist ebenfalls von der ersten Stunde an in der Männerschola dabei. Der Dillinger kann sich mit dem Gedanken nicht so recht anfreunden, dass die Männerschola ebenso wie die anderen Kirchenchöre in der Region in der Osternacht stumm bleiben. Er werde sich Ostergottesdienste im Fernsehen anschauen, vielleicht auch eine Übertragung aus Rom. Und mit seiner Frau Gertrud wird Weishaupt die bekannten Melodien singen, die bisher die Männerschola angestimmt hat.

