Auch im Kreis Dillingen finden Bäcker und Metzger nur schwer Nachwuchs

An einem runden Tisch mit Dillingens Landrat Leo Schrell suchten Vertreter von Betrieben und der AfD/REP-Fraktionsgemeinschaft nach Lösungen für die Nachwuchsprobleme der Handwerksbetriebe.

Mitglieder der AfD/REP-Fraktionsgemeinschaft trafen sich mit Vertretern des Metzger- und Bäckerhandwerks bei Landrat Leo Schrell zu einem runden Tisch. Der Anlass war ein Antrag der Fraktionsgemeinschaft, eine höhere Ausbildungsvergütung in diesen Berufen zu erreichen. So sollen mehr Auszubildende gewonnen werden für Berufe, die für die Grundversorgung mit Lebensmitteln in unserer Region sorgen. Nach Abgabe des Antrags fand laut Pressemitteilung bereits ein erster Runder Tisch mit Landrat und den AfD/REP-Kommunalpolitikern statt, wobei nach einem konstruktiven Gespräch entschieden wurde, die Vertreter des Metzger- und Bäckerhandwerks ebenfalls zu Gesprächen einzuladen.

Die Vertreter des Handwerks waren Ingrid Gruber, Vorstandsmitglied der Bäckerinnung Nordschwaben, Leonhard Griener, Fleischsommelier, Harald Münzinger, Mitglied im Vorstand des Metzgerhandwerks Bayern, Obmann für Schwaben und Obermeister der Innung für Nordschwaben, und Christoph Schweyer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben.

Wie gelangen junge Lehrlinge im Kreis Dillingen in aller Frühe zum Betrieb?

Zu Beginn des runden Tisches wurden die Probleme angesprochen. Die Bereitschaft in handwerklichen Berufen zu arbeiten, lässt nach und das Ansehen dieser Berufe scheint geringer zu werden. Deshalb sei es schwierig, Auszubildende zu finden. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, wie junge Menschen in aller Frühe überhaupt ihren Lehrbetrieb erreichen können.

Außerdem sind die Vergütungen in den Tarifverträgen zwar erhöht worden, dennoch sind die Ausbildungsvergütungen in den beiden Berufen nicht unter den Spitzenplätzen.

Welche Lösungen im Landkreis Dillingen angestrebt werden

Subventionen und Zuschüsse für Großbetriebe verzerren den Markt und erschweren das erfolgreiche Wirtschaften von Handwerksbetrieben zudem. Die „Geiz ist geil“ Werbung und Mentalität erschwere daneben den Verkauf von hochwertigen und teuren Handwerksprodukten. Viele Tätigkeiten könnten durch die Überregulierung durch die EU nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden.

Dazu der finanzielle Unterschied zwischen Großbetrieben und Einzelhändlern: Die Fleischbeschau kostet hier 35 Euro pro Schwein, ein Großbetrieb kann das günstiger haben. So zeichnet sich bereits ein Engpass bei Fleischbeschauern ab. Angesprochen wurde auch ein Ungleichgewicht bei der Benotung. Während bei Prüfungen von Auszubildenden strenge Kriterien gelten würden, gäbe es bei Abiturprüfungen fast jährlich bessere Traumnotenschnitte.

Nicht nur um junge Menschen will man im Kreis Dillingen werben, sondern auch um ihre Eltern

Aus der Diskussion ergaben sich folgende Vorschläge zur Lösung der Problematik: Bevor ein junger Mensch seinen Lehrbetrieb gar nicht erreichen kann, weil der öffentliche Nahverkehr um die Zeit oder in der Gegend nicht im Einsatz ist, sollte es eine Sondergenehmigung für Jugendliche geben, damit sie früher als bislang erlaubt mit dem Moped oder dem Auto dorthin fahren können. Über soziale Medien soll das Image handwerklicher Betriebe verbessert werden. Etwa durch den Verweis auf zukunftssichere Arbeitsplätze in Wohnortnähe oder weiteren Aufstiegsmöglichkeiten nach der Ausbildung wie etwa die Meisterprüfung oder ein Studium.

Braucht der Landkreis Dillingen einen kommunalen Schlachthof?

Weil auch Eltern einen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben, sollten sie mitsamt den Jugendlichen Betriebe besichtigen können. So, und durch Werbung beim Elternbeirat an Schulen, soll auch erreicht werden, dass Eltern vom Wunschdenken „Akademiker“ für ihre Kinder wegkommen. Der Handwerksbus, mit dem jugendliche verschiedene Betriebe anschauen können, Messen wie die Fit vor Job oder Berufsberater könnten für die bislang unbeliebten Ausbildungsberufe werben. Außerdem wurde an Praktika erinnert, die Schüler machen können umso von einer Ausbildung überzeugt zu werden. Als Lösung für die vielen Auflagen der EU und die hohen Preise bei der Fleischbeschau wurde die Möglichkeit eines kommunalen Schlachthofs oder Genossenschaftsschlachthofs erwogen. (pm)

