22.06.2019

Auf Parkplatz überfahren - Kleinkind weiter in Lebensgefahr

Unfall mit Kind in Gundelfingen auf Parkplatz von Kinderheim überfahren, Kleinkind in Lebensgefahr Rettungsdienst auch mit Rettungshubschrauber vor Ort

Eine Frau hat am Samstag ein kleines Kind auf einem Parkplatz in Gundelfingen mit dem Auto überfahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schwebt das Kind immer noch in Lebensgefahr

Nach einem Unfall in Gundelfingen (Landkreis Dillingen) schwebt ein kleines Kind in Lebensgefahr. Das einjährige Kind ist am Samstag um 9 Uhr auf einem Parkplatz eines Kinderheims überfahren worden, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt hat. Der Wagen überrollte das Kind mit dem linken Vorderreifen.

Bei einem Unfall ist ein Kind am Samstag auf dem Parkplatz vom Kinderheim überfahren worden. Bild: Karl Aumiller

Wie es genau zu dem Unfall kam, konnte bisher nicht geklärt werden. Die Polizei geht davon aus, dass eine 78-jährige Frau das Kind auf dem Parkplatz übersehen hat und es deshalb mit ihrem Auto erwischte.

Kind nach Unfall in Gundelfingen in lebensbedrohlicher Lage

Das Kleinkind wurde sofort in die Augsburger Uniklinik gebracht, befinde sich jedoch in einer lebensbedrohlichen Lage. Zur eindeutigen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. (pol)

