Auf Schnitzeljagd durch Unter- und Obermedlingen

Lust auf einen Frühlingsspaziergang? Nach einer Tour durch Unter- und Obermedlingen können Sie unsere acht spannenden Rätselfragen bestimmt lösen.

Von Silva Metschl

Auch vor der eigenen Haustüre gibt es vieles zu entdecken. Die nächste Rätseltour führt durch Unter- und Obermedlingen.

Startpunkt ist an der Kirche Mariä Himmelfahrt in Obermedlingen. Von dort geht es am Gasthof „Zum Stift“ vorbei die Hauptstraße entlang Richtung Untermedlingen.

Dieses Bild gibt es in Untermedlingen zu sehen.

Ein Fußweg verläuft neben der Untermedlinger Straße und geht schließlich in die Dorfstraße über. Gegenüber der Kirche St. Radigundis ist ein Wandbild zu sehen, das zwei Holzrückpferde bei der Arbeit darstellt.

An einer Bushaltestelle gibt es nicht nur Farbe zu entdecken

Ein Stück weiter biegt der Rätselspaziergang in den Hohlweg ab. Die dortige Bushaltestelle ist bunt bemalt und bietet einiges zum Entdecken.

Weiter geht es in die Straße „Am Lindenberg“. Laut Schild wacht eine bestimmte Hunderasse dort über ein Haus.

Am Ende der Straße ist gutes Schuhwerk wichtig, denn jetzt geht es über Feldwege zurück nach Obermedlingen. Eine weite Aussicht über Gundelfingen und sogar Lauingen hinaus ist dabei geboten. Ein kurzes Stück bergab Richtung Ausgrabungen führt die Straße „Am Kreuzberg“ dann nach rechts in das Ortsinnere, vorbei an bunten Löwen.

Die Frontfassade der Kirche Mariä Himmelfahrt ist ein echter Blickfang

Die nächste Station ist über die Kastenhaus- und die Bergstraße erreichbar. Gegenüber der Loretokapelle geht rechts der Weg „An der Halde“ ab.

An einer Schafweide entlang gelangt man auf den „Weglanger“. Dieser führt nach links Richtung Brenzer Straße. Ein Schild informiert dort über die Sonntagsmesszeiten in Mariä Himmelfahrt.

„Auf dem Anger“, „Finkenweg“ und „Kirchgasse“ führen schließlich zum Start- und Zielpunkt an der Kirche zurück. Ein Blickfang ist deren Frontfassade. Rechts und links des Haupteingangs steht zum Beispiel eine Ziffer in römischer Schreibweise.

Unsere Rätselfragen zu Medlingen auf einen Blick

1. Wie viele Hirschköpfe sind im Wappen des Gasthofs zu sehen?

A: 4

B: 3





2. Wann wurde das Wandbild gemalt?

A: 2006

B: 2008





3. Welche Nummer hat der Bus?

A: 007

B: 009





4. Welche Hunderasse wacht dort?

A: Chihuahua

B: Pudel





5. Welche Farbe haben die Löwen?

A: Blau

B: Gelb





6. Welches Verkehrsschild ist auf Höhe der Kapelle angebracht?

A: Tempolimit

B: Fuß- und Radweg





7. Wann findet der Sonntagsgottesdienst statt?

A: 10 Uhr

B: 10.15 Uhr





8. Welche Zahl steht am Eingang in römischen Zahlen?

A: 1653

B: 1723

Auflösung 1. A: 3, 2. A: 2006, 3. A: 007, 4. B: Pudel, 5. B: Gelb, 6. A: Tempolimit, 7. B: 10.15 Uhr, 8.B. 1723

