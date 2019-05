vor 48 Min.

Auf dem Weg nach Buggenhofen

Wallfahrt: „Freunde“ engagieren sich seit 35 Jahren

Die Vögel jubelten mit dem Singkreis aus Dunstelkingen bei jeder Station zwischen Bissingen und der Wallfahrtskirche Buggenhofen um die Wette. Die Dillinger Gruppe Aktion „Freunde schaffen Freude“ veranstaltet seit mehr als zwei Jahrzehnten diese kleine Fußwallfahrt. Mit Blick in die Weite des wunderschönen Kesseltals wurde aus dem Büchlein von Josefa Schmid (Bissingen) gebetet und es wurden zu Herzen gehende Lieder gesungen. Die Dischinger Gemeindereferentin Regina Poppel und ihr Singkreis gestalteten auch die anschließende, gutbesuchte Maiandacht in der in frischem Glanz erstrahlenden Wallfahrtskirche. Die Andacht wurde an der Orgel von Veronika Poppel und auf der Flöte von Carolin Beißl begleitet.

Vor dem Auseinandergehen dankte Vorsitzende Inge Grein-Feil allen Akteuren und den Wallfahrern, die gemeinsam gebetet, persönlicher Nöte gedacht und sich der Sorgen der Welt angenommen haben. Grein-Feil erinnerte zudem an 35 Jahre soziokulturelles Engagement der „Freunde“, auch in Stadt und Landkreis Dillingen. (pm)

