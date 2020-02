vor 19 Min.

Auf der Dillinger WIR wird mit der Donau Zeitung gefeiert

Fünf Tage lang stellt sich Wirtschaft und Verbände aus dem Landkreis vor. Auch die Heimatzeitung beteiligt sich daran. Und ein Verband hat etwas Besonderes zu feiern.

Von Cordula Homann

Es ist die größte Messe im Landkreis Dillingen: Die WIR. Am Mittwoch, 4. März, geht es wieder los. Das Angebot ist vielfältig. Deswegen picken wir uns für einige Berichte Schwerpunkte heraus. Dieses Mal: Party!

Der Bayerische Bauernverband feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Das wird in Dillingen in Halle O mit einem täglichen Rahmenprogramm ausgiebig gefeiert.

"Reste To-Go" und Blühpatenschaften auf der Dillinger WIR

Den Start am Mittwoch, 4. März, macht die Prämierung des Rezeptwettbewerbs „Reste To-Go“. Die Finalisten, die aus den zahlreichen Einsendungen hervorgegangen sind, werden laut Pressemitteilung ihr To-Go-Gericht persönlich einer Jury vorstellen. Für die Gewinner gibt es Preise. Die Rezepte, die es ins Finale schaffen, werden zudem in die Bücherserie von „Die Hauswirtschafterei“ aufgenommen werden. Von ihr wird im Frühjahr das E-Book „Kochen mit wenigen Zutaten“ erscheinen.

Der Donnerstag, 5. März, steht dann unter dem Motto Tag der Land- und Forstwirtschaft. Da wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner um 15 Uhr auf dem grünen Sofa Platz nehmen. Einem brandaktuellen Thema wird sich die Diskussion zum Thema Blühpatenschaften um 15 Uhr widmen. Wie berichtet, ermöglicht der BBV Blühpatenschaften. Dabei verzichtet der Landwirt auf einer bestimmten Fläche auf den Anbau von Kulturpflanzen und sät stattdessen insektenfreundliche Pflanzen an – den Ausgleich übernimmt der Pate. Der BBV bringt auf der WIR nun erstmals Paten und Landwirte zusammen, damit das Projekt auch künftig nachhaltig fortgeführt werden kann.

Am Freitag, 6. März, findet der Dillinger Frauentag statt. Jede Besucherin erhält ein Glas Sekt und ab 11 Uhr werden Frühlingskränze gebunden. Um 15 Uhr startet die Gesprächsrunde „Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor“ mit Vertretern der Landwirte. Derzeit gibt es rund 1100 aktive Betriebe im Landkreis Dillingen, Banken und Unternehmen.

Auf der WIR gibt es auch eine Podiumsdiskussion unserer Zeitung

Am Samstag, 7. März, um 10 Uhr schaut die Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Carolina Trautner bei den Landwirten vorbei. Um 11 Uhr startet eine Diskussionsrunde mit Landrat Leo Schrell. Unter dem Motto „Mitmachen, Mitentscheiden, Mitgestalten“ geht es dabei um Frauen in der Kommunalpolitik. Amtierende Bürgermeisterinnen sowie Kandidatinnen für die anstehende Wahl werden dabei sein. Um 14 Uhr beginnt die Podiumsdiskussionzur Oberbürgermeisterwahl in Dillingen mit Frank Kunz (CSU) und Tobias Rief (SPD), veranstaltet und moderiert von der Donau-Zeitung.

Das große Fest zum 75-jährigen Jubiläums des BBV beginnt am Sonntag, 8. März, mit einem Gottesdienst im Festzelt um 10 Uhr. Um 10.30 Uhr wird Walter Heidl, Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, eine Festansprache halten, und um 12 Uhr spielt die Neu-Ulmer Bauernkapelle zünftig auf.

An allen Tagen sorgen rund 150 Helferinnen im Landfrauencafé für das leibliche Wohl. Neben den beliebten Kuchen und deftigen Speisen wird ein Jubiläumsbier ausgeschenkt. Zudem können sich Verbraucher an einem Infostand über Nahrungsmittel aus der Region sowie zu Tierhaltung und Pflanzenanbau informieren. Ob Blühschlepper, Schafe im Außengehege, Glücksrad, Fotobox oder Showküche – der BBV in Halle O hat sich allerhand für die WIR in Dillingen einfallen lassen. Und auch die Donau-Zeitung hat Grund zu feiern! Wir werden 70! An unserem Stand in Halle A erwartet die Besucher ein spannendes Gewinnspiel, eine witzige Fotobox und Kinder können sich Glitzertattoos machen lassen. Am Wochenende ist außerdem die beliebte Zeitungsente Paula Print im Einsatz. Und wer Informationen rund um die Zeitung oder das E-Paper sucht, bekommt auch alle Informationen darüber. Am Samstag, 7. März, stehen zudem die beiden Redaktionsmitglieder Cordula Homann und Andreas Schopf für Fragen zur Verfügung. (mit pm)

Informations- und Regionalausstellung WIR in Dillingen, 4. bis 8. März, Festplatz Donaupark. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.wir2020.de

