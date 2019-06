Auf der Flucht das Schild verloren

Menschen zwischen 14 und 18 Jahren sind gefragt, auch im Landkreis Dillingen. Wie man es schaffen will, dass sie in der Heimat nicht nur eine Arbeit finden.

Landkreis Dillingen

Die "Fit for Job" sichert Fachkräfte in der Region

100 Unternehmen beteiligten sich im Jahr 2019 an der Messe. Der Termin für die nächste "Fit for Job" in Höchstädt steht bereits.