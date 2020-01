Auf der Jagd nach der ewigen Schönheit

Plus Die Dillinger Faschingsfreunde sind eine kleine Gruppe – aber ihre Auftritte sind groß umjubelt. Dieses Jahr gibt es eine Premiere.

Beim Einmarsch des kleinen Hofstaats in den Dillinger Stadtsaal sind weder eine kleine Prinzessin noch ein kleiner Prinz zu sehen. Gerade einmal fünf Gardemädels und drei Hofnarren des kleinen Hofstaats der Dillinger Faschingsfreunde erklimmen die große Bühne beim diesjährigen Hofball der Dillinger Faschingsfreunde. Beinahe verlassen stehen sie da im Scheinwerferlicht, und auch Moderator Daniel Poidinger, Präsident des kleinen Hofstaats, blickt mit etwas unsicherer Miene in die erwartungsvollen Gesichter der zahlreichen Gäste, unter ihnen auch Oberbürgermeister Frank Kunz mit Familie. „Wir sind eine kleine Truppe“, sagt Poidinger, „aber dennoch wollen sich die Kinder es nicht nehmen lassen, zu zeigen, wofür sie das ganze Jahr trainiert haben.“





Bevor die drei Hofnarren ihren Tanz aufführen, klärt der Moderator die Ballgäste kurz darüber auf, dass der kleine Prinz vorerst im Kostüm eines Hofnarren stecke und die kleine Prinzessin unbedingt bei der Garde mittanzen wolle. Es sind gelungene Tanzvorführungen von Hofnarren, Garde und dem neuen Tanzmariechen Amelie, die von den Ballbesuchern lautstark mit ihren „Dillinger Finken-Juchei“-Rufen beklatscht werden.

Und als dann doch noch Prinzessin Sophie I. (Küst) mit ihrem Prinzen Leon I. (Sorrentino) in den Saal einmarschieren und in ihren zartblauen Kostümen einen bezaubernden Tanz vorführen, hat die Stimmung der Ballbesucher ihren ersten Höhepunkt erreicht. Dermaßen in Stimmung, lässt der umjubelte Einmarsch des großen Hofstaats mit den Tollitäten Prinzessin Tatjana I. (Gumpp) und Prinz Thomas I. (Gumpp) nicht lange auf sich warten. Die Moderation auf der Bühne hat mittlerweile Philipp Kerl, Vorsitzender der Dillinger Faschingsfreunde, übernommen, wobei ihm der einfühlsam getanzte Walzer des Prinzenpaars für kurze Zeit beinahe die Stimme raubt.

Es folgen ein äußerst flotter Gardetanz und ein toller Auftritt von Gina, die in diesem Jahr erstmalig ihre akrobatischen Tanzkünste als Tanzmariechen im großen Hofstaat vorführt. Nach diesen bejubelten und von „Biberklau-Helau“-Rufen begleiteten tänzerischen Einlagen stehen Ehrungen mit dem Orden der Dillinger Faschingsfreunde an. Doch nicht genug damit.

Gina Rieder bei ihrem umjubelten Auftritt. In diesem Jahr zeigt sie ihr tänzerisches Können erstmalig als Tanzmariechen des großen Hofstaats. Bild: von Weitershausen

Präsident Kerl verleiht danach unter frenetischem Beifall die Ehrenmitgliedschaft an Ulli Böhm, der lange Jahre die Geschicke der Dillinger Faschingsfreunde geleitet hatte. Nach einer längeren Tanzrunde der Ballbesucher zu den Klängen der Party-Band E-SD glänzt die Gruppe „Klappergebiss“ mit einer flotten Tanzeinlage auf der Bühne, und gegen Mitternacht präsentiert die Showtanzgruppe der Dillinger Faschingsfreunde ihren choreografischen Leckerbissen: „Spieglein, Spieglein, die Jagd nach ewiger Schönheit.“

