Auf der Suche nach Ruhe und Stille

Beinahe biblische Ruhe und Stille vermittelt dieses Bild einer Schafherde in der von Raureif bedeckten Landschaft. Hier wird sicherlich das neue Jahr nicht mit lauten Böllern und pfeifenden Raketen begrüßt, was überhaupt für alle Tiere in der feien Natur und zu Hause sehr unangenehm ist.

Das christliche Wort, eute von Diakon Georg Steinmetz, Lauingen. Es geht um das Jahresende, um Orte der Ruhe und Stille.

Liebe Leserinnen und Leser,

auf meinem Schreibtisch liegt der frische Kalender für das kommende Jahr 2020. Daneben, etwas abgegriffen, der dienstlich-private des zu Ende gehenden Jahres 2019.

Der eine vollgeschrieben mit Terminen, die stattfanden oder gestrichen wurden. Der andere mit geplanten Terminen, die stattfinden werden oder auch nicht – mit mir oder ohne mich. Viele Begegnungen mit Menschen, freudige, sorgenvolle und traurige, erinnern mich beim Blättern der Seiten. Dankbarkeit empfinde ich bei einigen Einträgen, andere sind offen mit der Frage: Habe ich genug getan, richtig gehandelt? Bin ich drangeblieben, einen Knoten zu lösen? Ich kann am Vergangenen nichts mehr ändern, es ist, wie es ist. Einzig dankbar darf ich für Gelungenes sein, dankbar für das Leben und die Begegnungen mit vielen Menschen.

Der Jahreswechsel beginnt in unserem kleinen Städtchen sehr laut – zu laut für die Ohren meines Hundes Gambino. In den vergangenen Jahren ist es uns nicht gelungen, dieses sehr gut hörende Tier zu beruhigen. Der Lärm grenzt an Tierquälerei. Dieses Mal soll es anders werden!

Georg Steinmetz

Wir haben uns vorgenommen, einer Aufforderung Jesu zu folgen: „Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus!“ So ermutigt Jesus seine Jüngerinnen und Jünger im Markusevangelium, auszuruhen von einer anstrengenden Zeit, „… denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen.“ (Mk 6, 31) Nein, Zeit zum Essen hatten wir im vergangenen Jahr genügend.

Aber die Zeit, auszuruhen? Zeiten der Stille? Manches Mal sind sie zu kurz gekommen, diese Zeiten der Ruhe und Stille. Also brechen mein treuer Begleiter und ich auf, wir fahren zum Rasthof Augsburg.

Wir schauen, ob es dort ruhig ist, wir schauen, ob dort Böller und Raketen gezündet werden. Und wir schauen, ob dort Menschen gestrandet sind, die ohne und fern ihrer Familien und Freunde das neue Jahr begrüßen.

Ob das kommende Jahr ein besseres für sie wird? Mag sein, dass wir auch dort nicht die Ruhe finden, die den Ohren meines Begleiters Gambino nicht wehtut. Einen Versuch ist es zumindest wert.

Jedenfalls werden wir Kerzen anzünden in der Autobahnkirche Adelsried, für meine Familie, Freunde und für mich. Und auch für Sie und alle, die Ihnen am Herzen liegen, wird eine Kerze leuchten, mit dem Wunsch für ein gesegnetes, friedvolles neues Jahr 2020, mit reichlich Gottes Schutz und Segen.

Ihr Diakon Georg Steinmetz, KAB-Diözesanpräses, Betriebsseelsorger, Lauingen