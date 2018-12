vor 41 Min.

Auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum

Ein Weihnachten ohne Baum? Unvorstellbar! Gut, dass es im Landkreis Dillingen so viele Verkäufer gibt. Sie erklären, worauf es bei wirklich ankommt.

Von Jonas Voss

Robert Zengerle ist mit dem Wald und seinen Schätzen aufgewachsen – vielleicht sein Großvater, ganz gewiss aber sein Vater, hat schon Geld mit der Aufzucht und dem Verkauf von Bäumen verdient. Jetzt, im Dezember, ernten Robert und sein Cousin Rudolf Zengerle die Früchte ihrer ganzjährigen Arbeit. Denn ihre zwei Baumplantagen in Finningen sind von Weihnachtsbäumen bevölkert.

Im Frühjahr hat Robert Zengerle 900 Bäumchen gepflanzt, die ihm im Alter von drei Jahren geliefert werden, Blaufichten und Nordmanntannen. „Dieser Sommer war hart, ich war rund um die Uhr mit Bewässern beschäftigt“, erklärt der 40-Jährige. Neuerdings hat er sich zusätzlich Schafe angeschafft, die das Gras auf der etwa einen Hektar großen Baumplantage in Schach halten sollen. Denn Gräser können den unteren Kranz der Bäume beschädigen und sie damit ihrer Pyramidenform berauben. Und das ist die Form, die laut Rudolf Zengerle die meisten Kunden wollen – vor allem bei der Nordmanntanne. „Unsere Bäume wachsen hier mindestens sechs Jahre, ehe wir sie verkaufen“, erklärt Robert Zengerle. Noch besser sei es, wenn die Blaufichte acht Jahre wachsen könne, bei der Nordmanntanne empfehle er sogar zehn.

Wann ist ein Christbaum überhaupt perfekt?

Auf dem Hof der Zengerle-Cousins wachsen Bäume in allen Formen und Größen. Lichte Bäumchen mit nicht einmal einem Meter Höhe stehen hier genau so wie über drei Meter hohe Fichten mit üppig-blaustichigem Nadelkleid. Die Käufer dürfen ihre Weihnachtsbäume mit der Handsäge fällen, wenn sie das denn wünschen. „Gerade Kinder und Väter nehmen das gern an, die sind danach gleich ein paar Zentimeter größer“, sagt Robert Zengerle und lacht.

Er empfiehlt, möglichst regionale Bäume zu kaufen, und bloß keinen Plastikbaum. Generell gebe es nicht den perfekten Baum, jeder möge etwas anderes. Und welcher Weihnachtsbaum kommt bei Zengerles ins Wohnzimmer? „Für mich ist die Blaufichte der ideale Baum“, erklärt Rudolf Zengerle. „Sie duftet wunderbar und hält sehr lange.“ Das sieht Robert genau so, lediglich bei den spitzen Nadeln müsse man aufpassen.

Zum größten Teil Nordmanntannen

Das weiß auch Stefanie Reiter. Die 36-Jährige arbeitet im Betrieb ihrer Familie in Wertingen mit, Pflanzen sind ihr Ding. Zur Weihnachtszeit verkaufen Reiter und ihr Team auch Weihnachtsbäume. „Ich schätze, zu 95 Prozent verkaufen wir Nordmanntannen.“ Im Christbaumständer, und ausreichend mit Wasser versorgt, halten diese laut Reiter bis Februar. Das sei mehr als ausreichend, schließlich würden viele Menschen ihre Bäume spätestens zu Maria Lichtmess im Februar rausschmeißen.

Stefanie Reiter stemmt mit ihren Mitarbeiterinnen das Weihnachtsgeschäft in Wertingen (von links): Stefanie Reiter, Sabine Mayer und Marion Häusler. Bild: Jonas Voss

Ohne Wasser fange jeder Baum schnell an zu nadeln, das sei sehr wichtig, erklärt die 36-Jährige. Ihre Bäume bezieht die Firma aus Franken – schließlich sollen die Pflanzen möglichst umweltschonend sein, das beinhaltet kurze Lieferwege. „Bei uns wollen die Käufer Bäume zwischen 1,50 und 3 Metern“, sagt Reiter. Größere Bäume, etwa für den Garten, liefere das Unternehmen mit Erdballen zum Einpflanzen.

Wann die Auswahl groß ist

Fasst man eine Nordmanntanne an, weiß man, warum sie so beliebt ist: Ihr Nadelkleid ist zart und tiefgrün. Der gesamte Innenhof des Firmengeländes ist umrahmt mit offen daliegenden Nordmanntannen. Das Warten im Freien auf ihre Käufer schadet den Bäumen nicht, im Gegenteil: „Unsere Bäume werden maximal zwei Tage vor Abholung geschlagen“, erklärt Reiter. „Und wenn sie im Hof ohne Netz lagern, bleiben sie dank des Wetters frisch.“ Neben den Tannen bieten Reiters zwei weitere Baumarten aus der eigenen Baumschule an, Rot- und Blaufichten. Gerade die Blaufichte besteche durch ihren aromatischen Duft, da nehme sie die Nadeln gern in Kauf, erklärt Stefanie Reiter.

Dennoch geht der Trend im Weihnachtsbaum-Geschäft zur Nordmanntanne, vor allem weil sie diesen idealen, pyramidenförmigen Wuchs hat. Ein letzter Tipp der Expertin: wer den Baum jetzt kaufe, habe mehr Auswahl. Im vergangenen Jahr ging am 18. Dezember der letzte Baum auf dem Hof der Reiters durch die Netzmaschine.

