Auf einer alten Lauinger Deponie wird Strom erzeugt

Der Solarpark ist bereits seit Jahren geplant, nun konnte der Stadtrat den Bebauungsplan genehmigen. Bereits im August sollen die Module installiert werden.

Von Jakob Stadler

Die Stadt Lauingen hat einen Solarpark auf einer ehemaligen Deponie genehmigt. Der Bebauungsplan und der dazugehörige Grünordnungsplan wurden in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig von dem Gremium angenommen. Auf zwei Bereichen, einmal 6700 Quadratmeter, einmal 3410 Quadratmeter, sollen die Panels installiert werden.

Initiiert und auf dem Weg gebracht haben den neuen Solarpark die Projektentwicklungsgesellschaft „Energy Forever“ des ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Johannes Strasser aus Gundelfingen und die Firma Greenvest Solar aus Starnberg). Strasser erklärt in einer Stellungnahme: „Zum ersten Mal in Nordschwaben wird auf einer stillgelegten Deponie eine Fotovoltaik-Anlage errichtet.“ Er lobt, welche Beiträge Lauingen bereits für die Energiewende leiste, etwa durch große Fotovoltaik-Parks zwischen Lauingen und Gundremmingen.

In der Sitzung am Dienstag berichtete Martina Bahmann zuerst von den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. Demnach müssen etwaige Bodendenkmäler geschützt, eine Blendwirkung für vorbeifahrende Züge ausgeschlossen und bestehende landwirtschaftliche Wege beibehalten werden. Das Wasserwirtschaftsamt weist darauf hin, dass bei Eingriffen in den Boden das Landratsamt eine Freigabe erteilen muss. Keine der Stellungnahmen steht dem Vorhaben im Weg. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist auf dem Gebiet selbst möglich – dort werden Ausweichflächen für Zauneidechsen geschaffen.

Der Beschluss des Stadtrates genehmigt die Planungen erst einmal für 20 Jahre, danach ist noch zwei mal eine Verlängerung um jeweils fünf Jahre möglich.

Der Solarpark sei „ein dreifacher Gewinn“, erklärte Markus Stuhler (SPD) in der Sitzung. Man könne damit erstens einen eigenen Beitrag zum Thema erneuerbare Energie leisten, man gebe zweitens einem Gelände, das anders kaum nutzbar wäre, einen sinnvollen Nutzen und drittens könne man sich Hoffnungen auf Gewerbesteuern machen.

Die Pläne sehen vor, auf der Fläche 2631 Module mit einer Leistung von jeweils 285 Wp (Watt Peak, die Spitzenleistung) aufzubauen. Die Jahresleistung der kompletten Anlage liege demnach bei etwa 780000 kWh (Kilowatt Peak). Mit dem dadurch erzeugten Storm könnten etwa 220 Privathaushalte im Jahr versorgt werden, die CO2-Einsparung liegt Strasser zufolge bei 362260 Kilogramm jährlich. Ein zweiter Bauabschnitt, der nochmals bis zu 750 kWp schaffen soll, ist aktuell für 2020 geplant.

Die Installation der Panels soll im August beginnen. Strasser rechnet damit, dass bis zur Fertigstellung etwa vier Wochen vergehen werden.

Strassers Projektentwicklungsgesellschaft hat bereits in der Vergangenheit Projekte in der Region umgesetzt. Erst im März wurde der Solarpark Donauwörth im dortigen Stadtteil Riedlingen baureif an einen Investor abgegeben. Gemeinsam mit den Stadtwerken Augsburg hat die Gesellschaft als Pilotprojekt eine Power-to-Gas-Anlage in einen bestehenden Mietblock in Augsburg integriert. Überschüssiger Strom wird dort in synthetisches Erdgas gewandelt, so wird die Energie gespeichert.

Wer den Lauinger Solarpark letztendlich betreiben wird, steht noch nicht fest. Nun werden Gespräche mit möglichen regionalen Betreibern geführt. Möglich wäre auch eine Genossenschaft, wie sie etwa in Bachhagel existiert, erklärt Strasser

Die ersten Pläne, auf der ehemaligen Deponie einen Solarpark errichten zu lassen, waren schon 2010 in den Stadtrat eingebracht worden. Dass es so lange gedauert hat, bis der Stadtrat die Genehmigung nun erteilen konnte, lag daran, dass genaue Bodenuntersuchungen nötig waren, erklärt Lauingens Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling. Um sicher zu gehen, dass es kein Problem mit möglichem Sickerwasser geben wird, wurde der Boden über Jahre hinweg geprüft. Die Untersuchungen ergaben, dass dem Solarpark nichts im Weg steht.

