Auf zur Feuerwehr!

Wolfgang Behringer (links) und Kommandant Markus Pfeifer von der Freiwilligen Feuerwehr Dillingen werben für den Feuerwehrtag am Sonntag in Dillingen. Die beiden stehen in einem Container, den sich die Feuerwehr extra umgebaut hat. Darin wird am Sonntag gezeigt, wie ein Zimmerbrand gelöscht wird.

Bild: Homann