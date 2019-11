vor 30 Min.

Auffahrunfall auf der B16: Drei Autos prallen ineinander

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos ist es auf der B16 gekommen. Es entstand ein fünfstelliger Schaden.

Auf der B 16 auf Höhe des Parkplatzes Birkenried ist es am Donnerstag gegen 15 Uhr zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zuvor musste laut Polizei der Fahrer eines BMWs abbremsen, nachdem ein Lkw vor ihm auf den Parkplatz abbiegen wollte. Ein nachfolgender Nissan-Fahrer konnte ebenfalls noch rechtzeitig anhalten, jedoch wurde sein Fahrzeug von einem hinter ihm fahrenden, 51-jährigen BMW-Fahrer übersehen und auf den haltenden BMW seines Vordermannes geschoben.

Unfall bei Birkenried: 10.000 Euro Schaden

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der 59-jährige Nissan-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergung und Unfallaufnahme kam es bis 16.30 Uhr zu Behinderungen an der Unfallstelle. (pol)

