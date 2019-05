vor 29 Min.

Aufmerksame Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug

Ans Geld einer Seniorin (Symbolfoto) wollten Betrüger am Dienstag in Dillingen gelangen. Doch die Mitarbeiterin einer Bank vereitelte, dass die 87-Jährige übers Ohr gehauen wurde.

Zwei Männer wollen 87-jährige Kesseltalerin prellen. Und in Lauingen stellt Mann einen Fahrraddieb.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Dillinger Bankfiliale hat am Dienstagnachmittag verhindert, dass eine Seniorin von zwei Männern übers Ohr gehauen wurde. Die 87-jährige Rentnerin war um 16.20 Uhr mit einem jüngeren Mann in der Bank erschienen und wollte eine größere Geldsumme abheben. Die Angestellte am Schalter schöpfte jedoch Verdacht und verständigte den Bankdirektor. Der Chef wiederum stellte den Begleiter der Seniorin zur Rede. Daraufhin verließ der Unbekannte nach Angaben der Polizei umgehend die Bankfiliale und fuhr mit einem roten Toyota Yaris mit Augsburger Kennzeichen davon.

Die Fahndung verlief bisher ohne Erfolg

Die 87-Jährige war zuvor von zwei Männern zu Hause im Kesseltal aufgesucht worden. Die beiden hatten ihr angeraten, dass ihre Gehwegplatten umgehend gereinigt und von Unkraut befreit werden sollten. Nachdem die Männer die Seniorin zur Auftragsvergabe überredet hatten, die Frau den festgesetzten Geldbetrag von 1800 Euro aber in bar nicht zu Hause hatte, fuhr sie einer der Betrüger zur Bank. Durch die aufmerksame Mitarbeiterin flogen die Männer jedoch auf. Die eingeleitete Fahndung verlief bisher allerdings ohne Erfolg.

In Lauingen wiederum hat ein Mann am Dienstag den mutmaßlichen Dieb seines Fahrrads gestellt. Die Polizei war gegen 8.20 Uhr auf den Lauinger Marktplatz gerufen worden. Der Grund: Ein Streit mehrerer Personen wegen eines Fahrrads. Vor Ort waren schließlich ein 20-Jähriger, seine 26 und 18 Jahre alten Begleiter sowie ein 40-Jähriger und der 24-jährige unbeteiligte Anrufer. Wie der 40-Jährige angab, hatte der 20-Jährige sein blaues Fahrrad der Marke Bergamont aus dem Innenhof seines Wohnanwesens in der Gundelfinger Straße gestohlen. Danach fuhr er mit dem Drahteselin Richtung Innenstadt. Die beiden 26 und 18 Jahre alten Männer begleiteten laut Polizeibericht den Dieb.

Die Ehefrau beobachtete den Diebstahl

Die Ehefrau des 40-Jährigen hatte jedoch den Diebstahl beobachtet und Alarm geschlagen. Ihr Mann nahm die Verfolgung auf und konnte den Fahrraddieb schließlich stellen. (pol)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Lesen Sie auch: Nach Unfall Verkehrschaos in Dillingen

Polizei fängt Pferde bei Steinheim ein

Themen Folgen