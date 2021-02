vor 17 Min.

Aufruf: Wir wollen Ihre Haare sehen!

Ab Montag geht es in den Friseursalons wieder los. Wir suchen die besten Fotos Ihres ersten Friseurbesuchs im Landkreis Dillingen nach dem Lockdown.

So mancher mag sich schon an die Matte gewöhnt haben – oder an die laienhaften Haarschneidekünste des Partners. Doch für viele ist die Öffnung der Friseursalons am Montag eine lang ersehnte Erleichterung in pandemisch-zerzausten Zeiten. Wer einen Termin ergattert hat, entweder vor dem Lockdown oder kurz nach dem Öffnungsbeschluss, der kann sich glücklich schätzen.

Also, jetzt mal schnell das Pony aus dem Gesicht pusten oder hinter die Ohren streichen: Wir wollen wissen, wie unsere Leserinnen und Leser im Landkreis frisurentechnisch auf Vordermann gebracht werden. Die Donau-Zeitung sucht Ihre besten Vorher-Nachher-Friseurbilder. Machen Sie zum Beispiel ein Selfie von sich vor dem Friseurbesuch und eines nachher und schicken Sie es uns. Oder kann die Friseurin die beiden Fotos machen? Bitte denken Sie beim Schicken an Ihre Adresse und Telefonnummer und schicken Sie uns Originalbilder. Denn was zuerst per Whatsapp verschickt wurde, ist für den Druck zu klein. (chbru)

Sie uns die Bilder an: redaktion@donau-zeitung.de

Lesen Sie auch: