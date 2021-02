01.03.2021

Aufruf zum Weltgebetstag im Landkreis

Der Gottesdienst wird auf Youtube ausgestrahlt

„Worauf bauen wir?“ Zu dieser Frage laden Organisationen verschiedener christlicher Konfessionen zu ökumenischen Gebeten ein. Den Gottesdiensttext haben Frauen aus dem Pazifikstaat Vanuatu verfasst.

Am Freitag, 5. März, strahlt Bibel-TV um 19 Uhr einen Fernsehgottesdienst aus. Zeitgleich findet eine Youtube-Premiere des Gottesdienstes statt, die auf www.weltgebetstag.de zu sehen sein wird. Der ökumenische Aufruf ist ein Appell, die dramatische Lage vieler Frauen und Kinder weltweit nicht zu vergessen. Zur dringend notwendigen Unterstützung des Anliegens ist eine Überweisung unter Angabe des Verwendungszwecks „Weltgebetstag 2021“ auf folgendes Spendenkonto möglich: Evangelische Bank EG Kassel IBAN DE 60 5206 0410 0004 0045 40.

In Dillingen besteht die Möglichkeit zum Einwurf einer Spende (unter Angabe des Verwendungszwecks) im Briefkasten des kath. Pfarramtes St. Peter, Königstraße 20, oder im evangelisch-lutherischen Pfarramt, Martin-Luther-Platz 3. Anhand des Gottesdiensttextes wird zum Gottesdienst am Freitag, 5. März, um 19 Uhr in Höchstädt in die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, in Deisenhofen in die St.-Nikolaus-Kirche sowie in die Kirche in Reistingen um 18.30 Uhr und in Wittislingen um 19 Uhr eingeladen. Für Gundelfingen und Bächingen wird vom 5. März ab 16 Uhr bis Sonntag, 7. März, zu einem Stationenweg entlang der Brenz eingeladen. (pm)